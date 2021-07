Koliko naj podjetnik od prihodkov nameni za razvoj in izobraževanje kadrov?

21.7.2021 | 12:20

Za začetek, vprašanje v naslovu je napačno. Ker formule, ki bi določala, kolikšen del prihodkov naj podjetnik nameni za izobraževanje, ni. Zelo pogosto bi moral tisti podjetnik, ki zasluži manj, v izobraževanje vložiti več, kot tisti, ki mu gre dobro. Ker tisti, ki mu gre dobro, verjetno nekaj dela prav …

Premislimo, kaj v resnici danes dela večina podjetnikov in zaposlenih. Vsaj v storitveni panogi. Tipkamo, sedimo za računalnikom, pogovarjamo se po telefonu, hodimo na sestanke. Zaslužek ni odvisen od tega, koliko časa to delamo, temveč od tega, kako kakovostno je to, kar delamo, in kako dobro znamo prodati, kar delamo. Pri tem, kako dobro nekaj narediti in kako čim dražje to prodati, nam lahko pomaga izobraževanje. Brez izobraževanja in treninga ne gre.

Uganite, kaj bi to lahko bilo – na enajst preznojenih milijonarjev kriči milijonar v dragi obleki s kravato. Vpije in jim razlaga, naj se potrudijo, dajo vse od sebe, naj že naredijo tisto, kar so se dogovorili, da morajo narediti. Vsi ti milijonarji imajo veliko znanja, ves čas so na izobraževanjih, pa še vedno ne delajo, kar bi morali. Ste že uganili, za koga gre?

Da, gre za nagovor trenerja med polčasom nogometne tekme. V ekipah Reala, Barcelone, Arsenala … igrajo samo milijonarji. In kljub temu da so za svoje delo odlično plačani, jih mora nekdo še vedno tudi motivirati, kontrolirati, nadzirati, trenirati, učiti … Brez izobraževanja in motivacije hitro začnejo izgubljati.

Kako pa je z zaposlenimi v »običajnih« podjetjih? Nogometaši trenirajo cel teden, da v nedeljo odigrajo 90 minut, smučarji trenirajo cel teden ure in ure, da se v dveh minutah spustijo po progi navzdol …

Zaposleni v glavnem »hodijo na tekme«, trenirajo pa zelo malo. Napaka! No, tako delajo povprečni zaposleni in povprečni šefi. Če želite biti v kateri koli panogi boljši od povprečja, morate delati drugače, kot delajo povprečna podjetja.

Koliko in kako torej vlagati v lastno izobraževanje, v izobraževanje zaposlenih v podjetju? Več, kot to delajo konkurenčna podjetja v vaši panogi. Preprosta formula, kajneda? Vendar se je držijo izključno najboljši, samo tisti, ki dosegajo nadpovprečne rezultate.

