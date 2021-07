Nesreča na uvozu na AC; pri čiščenju žleba padla z lestve na balkon

21.7.2021 | 18:15

Zjutraj ob 9.00 sta na Čatežu ob Savi, občina Brežice, na uvozu na avtocesto v smeri Ljubljane trčili osebno in tovorno vozilo. Lažje poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci NMP Brežice. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče in odklopili akumulatorja.

Padla s kolesom

Ob 14.05 je v naselju Kriška vas, občina Ivančna Gorica, občanka padla s kolesom in se poškodovala. Gasilci PGD Kriška vas so do prihoda reševalcev NMP ZD Ivančna Gorica poškodovanki nudili prvo pomoč. Na kraju je bila prisotna tudi policija.

Nesreča pri čiščenju žleba

Ob 16.42 je v naselju Podgora, občina Dobrepolje, oseba pri čiščenju žleba padla z lestve na balkon in si težko poškodovala gleženj. Gasilci PGD Videm so poškodovani osebi nudili prvo pomoč ter prenos do reševalnega vozila NMP Ljubljana. Reševalci so osebo dokončno oskrbeli ter prepeljali v UKC Ljubljana.

M. K.