Občina Brežice: ''Ne kupujemo nepremičnin za Rome in ne preseljujemo romskih družin''

21.7.2021 | 20:00

Vas Ponikve (foto: arhiv; M. L.)

Brežice - Sestanek civile iniciative na temo varnostnih razmer v KS Velika Dolina in KS Jesenice na Dolenjskem pred tednom dni je v javnosti sprožil val govoric, češ da Občina Brežice z nakupom nepremičnin rešuje romsko vprašanje. Z občine so danes zatrdili, da ''gre za lažne informacije.''

V KS Velika Dolina in KS Jesenice na Dolenjskem so v zadnjem času zaznali večje število vlomov, tatvin ter kršitev javnega reda in miru. Na sestanku, ki so ga sklicali krajani, povezani v civilno iniciativo, je predstavnik policije obelodanil podatke, da je bilo na območju obeh krajevnih skupnosti v zadnjem letu zabeleženo sedem kaznivih dejanj in pet kršitev, kjer so bili prepoznani povzročitelji pripadniki romske skupnosti.

Na omenjenem sestanku pa je bilo torej slišati tudi, da Občina Brežice nakupuje nepremičnine na območju občine, v katere naseljuje romske družine. To naj bi se dogajalo z nepremičninami v naselju Ponikve (o priseljevanju Romov v to vas smo podrobno že poročali), prisotni so navajali tudi nekatere druge primere.

Predstavniki krajevnih skupnosti so zahtevali, da se ustavijo vsi postopki priseljevanja ali oddajanja stanovanjskih objektov, ki so v občinski lasti ali upravljanju, ter da se v te postopke vključi vse deležnike lokalnega okolja, kot so krajevna skupnost, šole in ostali.

Občina: Nič ni res

Brežiški župan Ivan Molan v današnjem sporočilu za javost zagotavlja, da občina ''ni kupila nepremičnin na Ponikvah niti nima namere nakupa drugih nepremičnin na območju občine ali izven, v katere bi nameravala namestiti romske družine oz. fizične osebe.'' In še: ''Občina ne more kupovati nepremičnin fizičnih oseb za tretjo osebo. O vsakem razpolaganju Občine z nepremičninami pa mora odločati občinski svet. Vse odločitve občinskega sveta so javno dostopne in preverljive. Vsakdo lahko ugotovi, da vsebina govoric ni bila predmet nobenega odločanja, zato širjenje tovrstnih nepreverjenih informacij vidim z izključnim interesom vnašanja nemira v skupnost in škodovanja imenu Občine.''

Molan dodaja, da občina nima vpogleda v promet nepremičnin v lasti fizičnih oseb in tudi v nobeni fazi postopka prodaje oz. nakupa nepremičnin med fizičnimi osebami ne sodeluje, saj nima te pristojnosti.

Občina pojasnjuje, da v nepremičninah, ki so v lasti oseb, nameščenih v domovih za starejše občane, za katere občina doplačuje strošek oskrbe, nima namena nikogar nameščati. Na teh nepremičninah ima občina izključno vknjiženo prepoved razpolaganja z nepremičnino. Razpolaganje s to nepremičnino je možno le ob strinjanju lastnika ali skrbnika in Centra za socialno delo.

Občina Brežice je informacije o domnevnem nameščanju romskih družin preverila tudi pri pristojnemu centru za socialno delo. In tudi ta je zanikal vse govorice.

Na občini še dodajajo, da sprejeti sklepi na omenjenem sestanku civilne iniciative med drugim izkazujejo tudi popolno nepoznavanje nalog v pristojnosti občine. Župan Ivan Molan pa je vse občanke in občane pozval, da se na lažne govorice ne odzivajo, da pa jih, če želijo, lahko preverijo neposredno na naslovu Občine v Kabinetu župana osebno ali po elektronski pošti.

M. K.

novejši najprej Komentarji (1) 10h nazaj 2 (3) (1) (3)(1) Oceni Matej83 Sprenevedanje občine. Res je, da ne more občina kupiti zemljišč tretjim osebam, lahko pa kupi zemljišča in jih pusti da se naselijo romske družine same od sebe. Občina kupi zemljišča, tja pa se (tako kot je v naši državi kar pogosto, ker se nobenemu ne zgodi nič-op. Žabjak) lahko brez problema naselijo romske družine, postavijo barake, šotore, kasneje hiše itd. Videno že v Žabjaku in v Trebnjem. Prosim da preverite novinarji: v Trebnjem je občina odkupila del hiše ker je plačevala oskrbo enega iz DSO, danes je notri romska družina, hkrati pa so od te iste romske družine odkupili parcelo za širitev vrtca v romskem naselju. Je to ok? Tudi tukaj se bo zgodilo slej kot prej podobno, zato podpiram krajane! Preglej samo prijavljene komentatorje