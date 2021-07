Obnovljen cestni odsek v Kladju

22.7.2021 | 08:00

Cestni odsek so skupaj s krajani slovesno odprli sevniški župan Srečko Ocvirk, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Repovž in sodelavec občinske uprave Rado Gobec. (foto: Martin Zupan)

V vasi Kladje pri Krmelju v krajevni skupnosti Šentjanž so ta mesec slovesno odprli obnovljen cestni odsek. Rekonstrukcija odseka javne poti v dolžini 1.700 metrov je potekala v letih 2019 in 2020 v sodelovanju med Občino Sevnica, Krajevno skupnostjo Šentjanž in Zavodom za gozdove Slovenije. Skupaj z razširitvijo ceste je bilo posodobljeno tudi cestno odvodnjavanje.

''S tovrstnimi ureditvami se povečuje prometna varnost, hkrati pa je prebivalcem manjših in bolj oddaljenih krajev omogočen hitrejši in varnejši dostop do lokalnih in regionalnih cest, po katerih se vozijo po vsakodnevnih opravkih,'' so ob tem zapisali na Občini Sevnica.

M. K.