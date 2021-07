Iz avta rešili nezavestno osebo

22.7.2021 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Sinoči ob 19.17 je pred odcepom za Kuzarjev Kal na cesti Novo mesto - Mirna Peč, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s vozišča in obstalo na brežini. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, stabilizirali vozilo, odklopili akumulator, preprečili iztekanje motornih tekočin iz vozila, s tehničnim posegom iz vozila rešili nezavestno osebo in jo predali v oskrbo reševalcem NMP Novo mesto, ki so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRILOZJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 10.00 do 13.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS, TP JEVŠEVEC, TP KOGLO, TP MEVCE, TP OREŠJE, TP OREŠNIKI, TP OSREČJE, TP RAVNIK, TP VINICA PRI ŠMARJETI, TP VINICA PRI ŠMARJETI-VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma:

-med 8.00 in 10.30 na območju TP Jančeva dolina;

-med 8.30 in 11.30 na območju TP Pijavice vas, Hrastovica, Dolenje Mladetiče in Gorenje Mladetiče;

-med 11.15 in 15.00 na območju TP Češnjice Mokronog.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Boršt, nizkonapetostno omrežje – Boršt center – zahod med 10.00 in 12. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Leskovec gmajna 2, nizkonapetostno omrežje Pernar levo sredina med 8. in 11. uro.

M. K.