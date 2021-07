V Ivančni Gorici se je začela gradnja kolesarskih povezav

22.7.2021 | 09:10

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica je v prejšnjem tednu začela graditi kolesarske povezave na območju Občine Ivančna Gorica, projekt je ovrednoten na 1,7 milijona evrov. Uredili bodo dobrih devet kilometrov kolesarskih povezav - od tega jih bo polovica potekala po kolesarski površini, ki je ločena od površin za ostale prometne načine, druga polovica pa po javnih cestah, sporočajo iz občine.

Prva faza trase bo zgrajena od Samostana Stična, mimo šolskega centra, preko Ivančne Gorice in Mleščevega, vse do Jurčičeve domačije na Muljavi. Izbrano izvajalsko podjetje Komunalne gradnje Grosuplje s partnerjem Mapri d.o.o. je dela začelo pri križišču »Marof« v smeri proti Vzgojno-izobraževalnem centru Ivančna Gorica. Rok za izvedbo izgradnje prve faze je konec letošnjega novembra.

Občina bo z vzpostavitvijo kolesarskih povezav bistveno prispevala k izboljšanju trajnostne mobilnosti – predvsem za dnevne migracije, pa tudi k izboljšanju prometne varnosti in pogojev za kolesarje, je prepričan župan Dušan Strnad, ki meni, da je cilj izgradenj kolesarskih poti po občini predvsem povezati naravne in kulturne znamenitosti ter vseh delov občine s krajem Ivančna Gorica. V načrtu je tudi druga faza, ki bo povezala Ivančno Gorico s Šentvidom pri Stični in Višnjo Goro.

Naložbo sofinancirata država in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer preko Ministrstva za infrastrukturo, ki je posredniški organ za naložbo Spodbujanje nizkoogljičnih strategij.

M. K.

foto: Gašper Stopar

