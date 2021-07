VIDEO: Prometni kolaps(i) v Metliki; zadnjega julija opozorilni shod

Metlika - V poletnih počitnicah spet nastaja kolona vozil skozi Metliko, zastoji povzročajo težave lokalnemu prometu, pišemo v današnji novi, tiskani številki Dolenjskega lista. Večina trgovin je namreč na desni strani ceste in dostop do njih z avtomobilom je ob strnjeni gostujoči koloni skoraj nemogoč. Če se lokalec znajde v koloni, mora računati, da bodo njegovi domači morali zelo dolgo čakati na stvari, po katere se je odpeljal v bližnjo prodajalno.

V Sloveniji poročajo obširno in redno o zastojih na mejnih prehodih, a v Metliki so kolone že od začetka mesta skozi mesto vse do mejnega prehoda. Čakajoči v koloni so nestrpni, iščejo WC in morebitne bližnjice, a se na koncu sprijaznijo z ugotovitvijo, da na »dolgi« poti skozi Metliko do mejnega prehoda vsega tega zanje ni in bodo zato morali potrpeti. Potrpijo tudi čakajoči domačini, kaj jim preostane drugega, piše Martin Luzar v tiskanem Dolenjcu.

Jeza in obup. Bodo protesti?

V Mestni skupnosti Metlika že vrsto let opozarjajo na prometno problematiko na državni cesti Novo mesto - Metlika, ki zaradi mejnega prehoda povzroča prometne kolapse v samem mestu. Na profilih prebivalcev in raznih skupin so se začeli tudi pozivi k protestom to soboto, 24. julija. Po sestankih na PP Metlika in Občini Metlika pa so v Mestni skupnosti sklenili, da bo to soboto ob povečanem prometu za pretočnost skozi mesto poskrbela PP Metlika s svojimi patruljami in usmerjanjem prometa že na krožišču pri Pildu. S tem se bo skušalo razbremeniti državno cesto skozi mesto, da bo ta za lokalno prebivalstvo prevozna.

Ker pa v soboto kljub temu pričakujejo povečane zastoje, prosijo prebivalce, da le te posnamejo in dokumentirajo.

Nato pa v soboto, 31. julija, med 8.00 in 11.00 načrtujejo tiskovno konferenco in shod, na katerem bodo opozorili na prometno problematiko v Metliki.

V Mestni skupnosti Metlika ob tem ponovno poudarjajo, da lokalna skupnost ni proti mejnemu prehodu in ni proti ljudem, ki skozi Metliko prečkajo mejo, da ni proti tovornjakom in šoferjem. Želijo pa tudi s peticijo opozoriti pristojne, da je začetek izgradnje obvozne ceste (južni del 3. razvojne osi) potreben čimprej, saj se zastoji skozi Metliko ne dogajajo le med vikendi v poletni sezoni, pač pa so stalnica ob koncih tedna.

