Tudi v romskem naselju Žabjak-Brezje cepijo proti covidu

22.7.2021 | 10:30

Novo mesto - »Cepil sem se, da poskrbim za svoje zdravje in za zdravje drugih, da grem lahko lažje čez mejo in da smo v sistemu, pa da drugi vidijo, da se tudi »Brajdiči« cepimo in skrbimo za druge,« je včeraj po tem, ko je prejel cepivo proti Covid-19, povedal Dalibor Brajdič iz Brezja.

Na pobudo romskega društva Romani Union iz Murske Sobote in Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki v tem romskem naselju poleg Jedinščice vodi dnevni center za otroke, so v prostorih centra včeraj izvedli zdravstvene delavnice, in sicer v okviru projekta Ministrstva za zdravje Krepitev zdravja romske skupnosti v Sloveniji s poudarkom na ženskah, otrocih in starejših.

Kot sporočajo iz DRPD, se je okoli 45 staršev udeležilo zdravstvene delavnice, na kateri so jim povedali, kako izboljšati lastno zdravje, se zdravo gibati in prehranjevati, kako poskrbeti za higieno in s tem zmanjšati tveganja za razne bolezni, ženske in mladostnice spodbujali za obisk ginekologa, se pogovorili o izboljšanju življenjskega sloga (zmanjšanje kajenja, pitja alkohola ipd.), jim merili krvni tlak ... Namen delavnic je bil, da romski skupnosti približajo storitve zdravstvenega varstva ter povečajo njihovo ozaveščenost v zvezi z zdravjem, s poudarkom na zdravju žensk, otrok in starejših. Dotaknili so se tudi epidemije Covid-19 in jih podučili o ukrepih za preprečevanje širjenja okužbe in pomembnosti cepljenja. »Staršem in sorodnikom naših uporabnikov, tj. otrok, so omogočili tudi prostovoljno cepljenje, ki ga je izvedla mobilna cepilna enota Zdravstvenega doma Novo mesto,« je ob tem povedala vodja DRPD.jevega Dnevnega centra za otroke Brezje Mojca Vegelj.

Včeraj se je tako cepilo osem oseb, od tega ena z drugim odmerkom cepiva Pfizer-BioNTech in ostali s cepivom Janssen. Še osem jih je izrazilo zanimanje za cepljenje, a se morajo iz zdravstvenih razlogov o ustreznem cepivu najprej posvetovati z osebnim zdravnikom.

»Danes sem dobila drugi odmerek in sem zelo zadovoljna, saj mi je lažje tako, da so prišli k nam v naselje, ker nimam lastnega prevoza,« je povedala Alenka Stojanović. Dora Brajdič je rekla, da je z veseljem prisluhnila pojasnilom zdravstvenih delavcev glede cepljenja in da se bo po pogovoru s svojim zdravnikom zagotovo odločila za to, saj, kot poročajo iz DRPD, želi zaščiti sebe in druge.

Kot omenjeno, se je zdravstvene delavnice za odrasle udeležilo 45 staršev, za mlajše pa 50 otrok.

M. K.; foto; DRPD Novo mesto

novejši najprej Komentarji (2) 1h nazaj Oceni miha izgleda da se samo elektronik ne bo cepu .... :) No bo pa samo on v karanteni :) 1h nazaj Oceni true truic ′′ Po legendi iz 19. stoletja sta se nekega dne spoznala Resnica in laž. Laž je povedala resnico: ′′ Kako lep dan je danes!" Resnica je pogledala v nebo in zavzdihnila z olajšanjem, dan je bil res lep. Ta dva sta preživela veliko časa skupaj, da sta končno dosegla eno dobro. Laž je spregovorila Resnica: ′′ Voda je res lepa, okopajmo se skupaj!" Resnica, nekoliko sumljiva, pregledali vodo in razkrili, da je res prijetna za kopanje. Nato sta se oba slekla in začela kopati. Nenadoma je Laž priletela iz vode, se oblekla iz Resnice in pobegnila. Jezna Resnica je pobegnila iz vodnjaka, poskuša najti laž in vzeti nazaj njena oblačila. Svet je ob pogledu na golo Resnico obrnil svoje poglede z obsodbo in jezo. Uboga Resnica se je vrnila k vodnjaku in za vedno izginila, skrivala je svojo sramoto. Odtlej Laž potuje po svetu oblečena v Resnico, zadovoljuje potrebe družbe, saj v vsakem primeru Svet nima želje spoznati golo Resnico." Preglej samo prijavljene komentatorje