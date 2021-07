Bežal pred policisti, končal v bolnišnici; po AC s povprečno hitrostjo 215 km/h

Policisti PP Novo mesto so sinoči na območju Mirnopeške ceste s svetlobnimi in zvočnimi signali ustavljali voznika osebnega avtomobila, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, v ovinku zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili, da gre za 32-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil Audi A4. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Na avtocesti s povprečno hitrostjo 215 km/h

Na dolenjski avtocesti med Drnovim in Brežicami je policija ob nadzoru prometa danes ponoči obravnavala 53-letnega državljana Albanije, ki je po avtocesti z audijem R8 vozil s povprečno hitrostjo 215 kilometrov na uro. Izrekli so mu devet kazenskih točk in plačilni nalog v višini 1200 evrov.

Kršitev so ugotovili ob nadzoru prometa z vozilom z vgrajenim sistemom provida.

Ženi grozil in jo udaril

Policisti PP Brežice so posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Brežic, kjer je pijan 47-letni nasilnež ženi grozil in jo udaril. Zaščitili so žrtev in moškemu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so seznanili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Zoper nasilneža bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Krški policisti prijeli mladoletno tatico

Okoli 10.30 so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer naj bi neznanci ukradli več kosov oblačil in pobegnili. V bližini so prijeli mladoletnico, ki je pred tem odvrgla ukradene izdelke. Zasežena oblačila so vrnili osebju prodajalne,mladoletno osumljenko pa bodo ovadili.

Ukradli za 10 tisočakov električnega orodja in električnih vodnikov

V Šentjerneju je med 20. 7. in 21. 7. nekdo na dvorišču podjetja vlomil v dva kombija in ukradel električno orodje in električne vodnike. Škode je za okoli 10.000 evrov.

Afganistanca na podvozju

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so na podvozju odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

V Rigoncah (PP Brežice) pa so izsledili in prijeli štiri državljane Sirije. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

