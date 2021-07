Med spomini v Pleteršnikovih krajih

22.7.2021 | 20:15

Maria, Luka, Majda, Mateja in Branko Oklobdžija pri Pleteršnikovi rojstni hiši v Pišecah (Foto: M. L.)

Martin Dušič (desno) in Rut Zlobec skrbita, da stiki s Slovenci v Srbiji in drugje v tujini ostajajo čvrsti in iskreni. (Foto: M. L.)

Pozdrav v domače kraje iz domačih krajev (Foto: M. L.)

Pišece - Društvo Pleteršnikova domačija Pišece je v okviru sodelovanja s Slovenci po svetu pred dnevi sprejelo v goste družino iz Zrenjanina, ki je iz tega srbskega mesta prišla v Pišece v okviru Društva Slovencev Planika v Zrenjaninu. Družini, ki je bila na obisku do ponedeljka, je bila njen tokratni začasni slovenski dom Pleteršnikova zidanica v Pišecah.

Kot je povedal predsednik Društva Pleteršnikova domačija Martin Dušič, so obisk organizirali v okviru projekta Moja hiša je tvoj dom. Projekt, ki ga omenja predsednik Dušič, že vrsto let uspešno vodijo člani tega društva, in sicer kot prostovoljci, ob pomoči urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. V okviru projekta so doslej v Pišece že prišli Slovenci, oziroma potomci slovenskih izseljencev, iz več različnih držav.

Maria in Branko Oklobdžija, tokratna srbska gosta, s katerimi so bila njuna sinova Luka in Mateja ter hčerka Majda, sta močno povezana s Slovenijo. Maria se je prej pisala Vogrinc in njeni predniki so iz Brežic, Branko se je rodil v Brežicah in tam živel do petega leta. Vsi trije otroci obiskujejo dopolnilni pouk slovenščine v Zrenjaninu pri učiteljici dr. Mileni Spremo.

Pouk slovenščine v Srbiji sicer v več krajih poučuje tudi učiteljica Rut Zlobec; skupaj z Martinom Dušičem sta glavna člena povezovanja Pišec s Slovenci v tujini, čemur se posvečata v okviru že omenjenega projekta Moja hiša je tvoj dom, ki ga vodi Društvo Pleteršnikova domačija ob pomoči urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, kot rečeno.

M. L.

