V sredo 69 okužb, v regiji 11

′′ Po legendi iz 19. stoletja sta se nekega dne spoznala Resnica in laž. Laž je povedala resnici: ′′ Kako lep dan je danes!" Resnica je pogledala v nebo in zavzdihnila z olajšanjem, dan je bil res lep. Preživeli sta veliko časa skupaj, da sta končno dosegla eno dobro. Laž je nagovorila Resnico: ′′ Voda je res lepa, okopajmo se skupaj!" Resnica, nekoliko sumljiva, pregleda vodo in razkrije, da je res prijetna za kopanje. Nato sta se obe slekli in začeli kopati. Nenadoma je Laž priletela iz vode, se oblekla v Resnico in pobegnila. Jezna Resnica je skočila iz vodnjaka, poskuša najti laž in vzeti nazaj njena oblačila. Svet je ob pogledu na golo Resnico obrnil svoje poglede z obsodbo in jezo. Uboga Resnica se je vrnila k vodnjaku in za vedno izginila, skrivala je svojo sramoto. Odtlej Laž potuje po svetu oblečena v Resnico, zadovoljuje potrebe družbe, saj v vsakem primeru Svet nima želje spoznati gole Resnice."