Občina Sevnica podpisala pogodbo za izboljšanje vodooskrbe

22.7.2021 | 19:00

Srečko Ocvirk (foto: Občina Sevnica)

Srečko Ocvirk in Mitja Udovč

Sevnica - Sevniški župan Srečko Ocvirk in direktor javnega podjetja Komunala Sevnica Mitja Udovč sta danes na gradu Sevnica podpisala pogodbo za izvedbo gradbenih del projekta hidravlične izboljšave v Občini Sevnica. Gre za obsežen, nekaj manj kot 3,5 milijona evrov vreden projekt, pogodbena dela bodo stala nekaj več kot 3,11 milijona evrov.

Ocvirk je povedal, da bo Evropski kohezijski sklad za omenjeni projekt prispeval nekaj več kot 2,2 milijona evrov in država oz. ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo slabih 400.000 evrov. Občina bo pokrila razliko v znesku dobrih 900.000 evrov.

Glavni cilj projekta je zgraditev povezovalne hrbtenice med že delujočimi vodovodi in njihova združitev v enoten vodovodni sistem. Skupaj bodo zgradili nekaj več kot 21 kilometrov cevovoda, ki bo povezal kraje na obeh bregovih Save, je pojasnil župan.

Po občinskih podatkih bodo z omenjeno naložbo dolgoročno varno, kakovostno in zanesljivo vodooskrbo do leta 2023 zagotovili nekaj več kot 11.000 občanom. Zgradili bodo tudi prečrpališči Log in Šentjanž, raztežilnike Komen, Metenca in Okroglice ter vodohrana Cerje in Šentjanž. Gradnjo naj bi predvidoma končali do konca leta 2023.

Projekt so razdelili na tri sklope in več odsekov. Na prvi sklop z vodovodoma Log-Orle in Šentjanž. Na drugi sklop in vodovoda Zabukovje-Sevnica ter Handija, in na tretji sklop z vodovodoma Sevnica-Breg in Nova Gora. Novopovezani vodovodi se bodo medsebojno dopolnjevali.

Ocvirk je ob podpisu poudaril, da je omenjeni projekt izid večletnih priprav in sistematičnega načrtovanja razvoja občinske vodooskrbe. Pri njegovi pripravi je sodelovalo več deležnikov, poleg Občine Sevnica kot nosilke projekta tudi Komunala Sevnica kot upravljavec vodovodnih sistemov in sodelujoče krajevne skupnosti.

Projekt hidravlične izboljšave v Občini Sevnica je sicer eden zadnjih obsežnih projektov, ki bo poskrbel za urejeno infrastrukturo na področju vodooskrbe. Pomemben je tudi zaradi varovanja vodnih virov in ohranjanja poselitve na podeželju, je še ocenil Ocvirk.

Ob podpisu pogodbe je nagovor v obliki video sporočila pripravila tudi državna sekretarka vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Monika Kirbiš Rojs. Predstavila je finančno konstrukcijo projekta, hkrati pa poudarila pomembnost sodelovanja med lokalnimi skupnostmi, državo in EU pri načrtovanju in uresničenju tako pomembnih infrastrukturnih projektov, kot je voodooskrba, so še sporočili s sevniške občine.

M. K.