Inkubator s helikopterjem v UKC; gorela slama na pšeničnem polju

23.7.2021 | 07:00

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 16.30 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe za sekundarne prevoze UKC Ljubljana prepeljal inkubator iz Splošne bolnišnice Novo mesto v UKC Ljubljana.

Gorela slama na polju

Ob 18.32 je pri naselju Dobrava pri Škocjanu gorela slama na pšeničnem polju. Gasilci PGD Dobrava so omejili in pogasili požar na površini okoli dvajset kvadratnih metrov.

Ni mogla domov

Ob 15.40 so v Šmihelu v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto z uporabo lestve vstopili skozi okno v stanovanje, odprli vhodna vrata ter omogočili vstop občanki.

Rešili ptico



Ob 19.03 je bila na Prešernovem trgu v Novem mestu ptica ujeta v lepilni trak. Gasilca GRC Novo mesto sta ptico rešila in jo spustila v naravo.

Motena bo dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Gornjega Lenarta, da bo danes predvidoma med 7:30 in 9:00 uro motena dobava pitne vode, zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 9:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU, na izvodu PROTI DRMAŠNIKU.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronoga z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Mirna šola predvidoma med 8:00 in 15:00 uro, na območju TP Trbinc, nizkonapetostno omrežje – Kramar vzhod, pa med 9:00 in 13:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Otavnik, Bojnik, Slančji vrh, Marendol, Jeprjek in Medvedjek predvidoma med 8. in 14. uro.

M. K.