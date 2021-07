K boljšim pogojem pri dojenju v javnosti lahko prispevamo vsi

23.7.2021 | 09:45

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto od letošnjega marca sodeluje v nacionalnem projektu pridobivanja naziva Dojenju prijazno mesto, ki ga UNICEF Slovenija izvaja v sodelovanju z Nacionalnim odborom za spodbujanje dojenja (NOSD) in Ministrstvom za zdravje. Program je usmerjen v zagotavljanje podpore doječim materam in družinam v lokalnem okolju, zdaj pa so na Mestni občini Novo mesto pripravili anketo o izkušnjah z zdravstvenimi ustanovami v občini glede svetovanja o dojenju, s katero želijo razširiti zavest o izkušnji dojenja.



K sodelovanju pri anketi tako na Mestni občini Novo mesto pozivajo vse, ki bi želeli prispevati k boljšim pogojem doječih mater. Cilj projekta Dojenju prijazno mesto je izboljšati pogostnost dojenja na celotnem področju občine kot naraven, zdrav in običajen način zgodnjega hranjenja otrok. Gre za enega izmed prvih korakov pri pridobivanju naziva, v ta namen pa je bila ustanovljena tudi posebna delovna skupina, v katero so vključeni predstavniki partnerjev projekta iz Splošne bolnišnice Novo mesto, Zdravstvenega doma Novo mesto, Dolenjskih lekarn, Lekarne Novak in Lekarne Mačkovec.

Skozi program Dojenju prijazno Novo mesto bodo do konca avgusta 2022 v Mestni občini Novo mesto skupaj s partnerji izvajali aktivnosti predstavitvene, prilagoditvene, izobraževalne ter senzibilizacijske narave in ob sodelovanju s številnimi novomeškimi organizacijami dosegli višjo raven ozaveščenosti nosečnic, staršev ter splošne populacije o pomenu in prednostih dojenja.

Ker je v okviru projekta glavni namen povezovanje z materami in družinami ter izboljšati stanje na področju dojenja, z rotovža torej pozivajo, da občani delijo svoje poglede in predloge o izkušnjah v porodnišnici Splošne bolnišnice Novo mesto in v Zdravstvenem domu ter nasploh o svetovanju glede dojenja. Več informacij o projektu je na voljo na spletni strani Dojenju prijazno mesto.

Anketo pa najdete na povezavi.

M. K.