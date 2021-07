FOTO: Grb občine Dolenjske Toplice občinskemu štabu CZ

23.7.2021 | 10:30

Grb Občine Dolenjske Toplice je letos prejel občinski štab Civilne zaščite, v njegovem imenu ga je namesto odsotnega poveljnika Primoža Žlaka sprejel njegov namestnik Štefan Grmek ml.

Prejemniki županovih priznanj: PGD Dobindol in Dolenjske Toplice, KUD Vesel teater in Lokostrelski klub Dolenjske Toplice

Dolenjske Toplice - S sinočnjo slavnostno sejo občinskega sveta in podelitvijo priznanj je praznovanje praznika Občine Dolenjske Toplice doseglo svoj vrhunec. Najvišje priznanje, grb občine, je prejel občinski štab Civilne zaščite, priznanja župana pa PGD Dobindol, ki obeležuje 90 let delovanja, PGD Dolenjske Toplice, ki je že 140 let v službi ljudstva, KUD Vesel teater, ki je minuli četrtek obeležil 20-letnico ustvarjanja, in Lokostrelski klub Dolenjske Toplice, slednji z enoletno zamudo, lani so namreč praznovali 20-letnico.

Župan Franc Vovk je v obrazložitvi predloga za podelitev grba občine med drugim zapisal: »Lansko spomlad je bil ves svet soočen s situacijo, ob kateri je bila svetovna znanost nemočna. Nismo vedeli, kdo je povzročitelj, zato se temu nevidnemu zlu tudi upreti nismo znali. Vedeli, predvsem pa čutili smo le to, da se je življenje ustavilo. Do takrat popolnoma vsakdanji opravki so čez noč postali misije nemogoče. V takih razmerah imam kot župan dolžnost organizirati življenje in poskrbeti za pomoči potrebne. Najbolj vsestranska je Civilna zaščita (CZ), a pomembno se mi zdi tudi povedati, da občinski štab CZ ni predmet, ki se aktivira s pritiskom na stikalo. To so ljudje, to so naši soobčani, katerih družine in bližnji so se znašli v enaki situaciji kot vsi ostali. Pa vendar, z zavestjo o svojem poslanstvu so uspešno rešili vse situacije, ki so bile ljudem takrat tuje. V času prvega vala epidemije so bili v pripravljenosti 78 dni, prevzeli in razdelili 14.000 kosov različne opreme, v prvih dneh epidemije pa so prejeli preko 50 klicev občanov in se vedno odzvali na njihove prošnje.«

V slavnostnem nagovoru se je Vovk ozrl v bližnjo preteklost, seveda tudi na pandemijo, in v prihodnost, dotaknil pa se je tudi kritik, ki letijo na delo občine. »Žive so še izjave in ocene bolj ali manj anonimih avtorjev, ki trdijo, da je vse narobe, rekoč: 'Toplice so zanemarjene' in 'saj se vse vlaga samo v Sitarjevo hišo'. Ob tem sem se spomnil misli, ki jo je avtor zapisal pred mnogimi stoletji: 'Če se je treba hvaliti, se bom hvalil s svojimi slabostmi'. V tem duhu lahko ugotovim, da kar nekaj načrtovanih investicij nismo realizirali: pločnik Toplice – Dolenje Sušice, kanalizacije Loška vas, Selišče, Dolenje Sušice, Cerovec in Grič in še kaj manjšega bi se našlo. Kar nekako normalno je, da razlogi za neuspeh večine ne zanimajo, zato jih na tem mestu ne bom navajal in se morda celo ponavljal, a verjemite mi, da ničesar od tega ni opuščenega, nasprotno, moje sodelavke in sodelavci pripravljajo vse potrebno za njihovo realizacijo.«

Ob tem je med drugim dodal, da prav vsi, članice in člani občinskega sveta, odborov in ostalih delovnih teles, njegove sodelavke in sodelavci ter nenazadnje tudi sam, poznajo cilj in se zavedajo, da so poti za njegovo dosego različne. »Uspešne prijave na razpis Ministrstva za kulturo so nam prinesle sredstva za prenovo Sitarjeve hiše in zamenjavo kritine na Hudičevem turnu, za opremo Sitarjeve hiše in vodno animacijo smo bili uspešni na razpisu LAS Stik, največji uspeh pa smo dosegli s prijavo gradnje novega vrtca na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, saj bomo lahko z gradnjo povsem novega 12 oddelčnega vrtca začeli že naslednjo jesen,« je izpostavil in med ostalim nanizal še pomembne naložbe, ki jih bo deležno v prihodnosti cestno področje. Vse to, je dejal, predstavlja vmesne cilje za dosego »glavnega in edinega – izboljšati življenjske pogoje tukaj živečih ljudi in narediti ta najlepši košček Slovenije še prijaznejši«.

Slavnostno sejo s pesmijo in glasbo obogatili Mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice in učenci Konservatorija za glasbo Jurij Slatkonja.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

