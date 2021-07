Roparja prijeli tudi s pomočjo občanov

23.7.2021 | 11:40

20-letnega osumljenca z območja Senovega so že pripeljali pred preiskovalnega sodnika ... (foto: arhiv; Bobo)

12. 7. zvečer so bili policisti obveščeni o ropu na Titovi cesti na Senovem, kjer je zamaskiran in oborožen neznanec pristopil do oškodovanca, ki je bil na poti domov. Od njega je zahteval, da mu izroči denar in grožnje podkrepil s pištolo. Oškodovanec se je zbal za svoje življenje, zato mu je izročil gotovino, ropar pa je po dejanju peš pobegnil. Policisti PP Krško in kriminalisti PU Novo mesto so takoj začeli s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev roparja. Na podlagi zbranih obvestil in ugotovitev so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 20-letnega osumljenca z območja Senovega. Med hišno preiskavo so našli in zasegli imitacijo pištole, ki jo je uporabil pri ropu. 20-letniku so odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa včeraj privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je po zaslišanju zanj odredil pripor.

K uspešni preiskavi so pomembno pripomogle tudi informacije občanov, za katere so policisti zaprosili preko medijev.'' Vsem se zahvaljujemo za odzivnost in pomoč pri preiskavi,'' danes sporočajo s PU Novo mesto.

Vlomi in tatvine

V Novem mestu je nekdo iz nedograjene stanovanjske hiše ukradel kotni brusilnik in akumulator. Lastnika je oškodoval za 450 evrov.

Na Slančjem vrhu (PP Sevnica) je med 19. in 1. uro ponoči nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel nakit. Lastnike je oškodoval za 1500 evrov.

Ustavili so jih na Obrežju

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila slovenskih registrskih oznak. Policisti so na podvozju odkrili državljana Afganistana, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V tovornem vozilu srbskih registrskih oznak so odkrili tri državljane Afganistana, ki so se prav tako poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Nekateri so prišli že dlje v notranjost

Policisti so na območju Čateža ob Savi (PP Brežice) izsledili in prijeli dva državljana Afganistana, v Dobovi (PP Brežice) državljana Sirije in državljana Egipta in v Črnomlju šest državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.