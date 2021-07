Revozovo proizvodnjo hromi pomanjkanje elektronskih vgradnih komponent

Novo mesto - V novomeškem Revozu so morali zaradi pomanjkanja elektronskih delov, ki jih vgrajujejo v avtomobilske modele, po več nekajdnevnih zaustavitvah v prvi polovici leta proizvodnjo julija zaustaviti za tri tedne. Delavci so bili medtem na čakanju ali na dopustu. Kot so ocenili v Revozu, bodo letošnji proizvodni izpad težko nadomestili.

Sledi še redni kolektivni dopust

Vodja Revozove službe za komuniciranje Nevenka Bašek Zildžović je povedala, da so proizvodnjo vnovič pognali v sredo. Delali bodo sicer do vključno četrtka prihodnji teden, nato pa se bo vseh Revozovih približno 2400 zaposlenih odpravilo na redni poletni tritedenski kolektivni dopust.

Proizvodnjo bodo predvidoma vnovič pognali v ponedeljek, 23. avgusta, stanje z dobavo omenjenih elektronskih komponent pa se naj bi po nekaterih ocenah septembra oz. z jesenjo stabiliziralo, je dodala.

Pojasnila je, da se je problem z dobavo elektronskih delov že dlje napovedoval in da je povezan s skokom uporabe in prodaje elektronskih naprav med pandemijo covida-19. Revoz je denimo že marca zaradi pomanjkanja moral zaustaviti proizvodnjo. Težavo za svoje tovarne globalno rešuje matični Renault, ki zaloge oz. pošiljke elektronskih delov razporeja po posameznih tovarnah.

Izpad bodo težko nadomestili

Proizvodni izpad bodo do konca leta skušali nadoknaditi z delom ob sobotah, vendar pa to verjetno ne bo dovolj, da bi dosegli raven lanske proizvodnje, ko so izdelali nekaj manj kot 142.000 vozil, so ocenili v Revozu.

Delavci na čakanju sicer dobijo 85-odstotno nadomestilo plače, izrabljajo tudi lastni dopust in druge rešitve, ki jih predvideva Revozov interni dogovor.

Bašek Zildžovićeva je še povedala, da bodo med Revozovim kolektivnim dopustom v novomeški tovarni opravljali običajna oz. redna vzdrževalna dela.

Revoz sicer proizvaja v dveh izmenah. V približno dveh tretjinah kot edina Renaultova tovarna izdeluje model twingo, izdelujejo še električni twingo ter modela clio in električni smart. Dnevno izdela nekaj več kot 700 vozil. Zaposluje nekaj več kot 2400 ljudi.

Pomanjkanje elektronskih delov oz. elektronskih čipov je sicer svetovni problem in med pandemijo covida-19 ne hromi zgolj avtomobilske industrije.

