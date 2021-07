V četrtek 58 okužb, v regiji 7

23.7.2021 | 11:05

Profimedia

Na testiranjih s PCR testi so v četrtek polovili 58 pozitivnih primerkov, opravili pa so 1641 testov. Delež okuženih je skromnih 3,5 odstotka. Četrtkov izkupiček se niža že dva tedna zapored. Če so 8. julija odkrili 81 pozitivnih primerov, 15. julija 62, pa so jih včeraj torej le 58.

Sedemdnevno povprečje pozitivnih primerov se je znižala za en odstotek in zdaj znaša 59,6. Za slabe tri odstotke je nižja tudi štirinajstdnevna pojavnost, ta je zdaj pri številki 38,8.

V bolnišnicah se zdravi 29 covidnih bolnikov (dva več kot v četrtek), od tega jih je osem v intenzivni terapiji. V četrtek ni umrl nihče, ki je bil v zadnjih 28 dneh pozitiven na testu na koronavirus.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto, Trebnje, Dolenjske Toplice in Metlika 1

Posavje - Brežice 2, Krško 1

M. K.