Za Orešje in Bučko več denarja, kot so predvidevali

23.7.2021 | 14:40

Škocjanski občinski svetniki so včeraj po razpravi le sklenili, da podprejo prerazporeditve v proračunu in več denarja namenijo za pomembne projekte v občini. Največ ga bo šlo iz regionalne kolesarske povezave, kjer zadeve stojijo.

Škocjan - Na včerajšnji seji občinskega sveta so svetniki soglasno potrdili prerazporeditev proračunskih sredstev, s katerimi so zagotovili več denarja za dve pomembni naložbi občine Škocjan: za obnovo cest Osrečje in Bregance ter za eko-socialno kmetijo na Bučki, ki velja za pilotni projekt v Sloveniji.

Če do tega ne prišlo, bi bila vprašljiva izvedba obeh investicij, predvidenih letos.

Jože Kapler

Kot pove župan Jože Kapler, gre za obnovo dveh lokalnih cest, za katere so v proračunu rezervirali 260 tisoč evrov – za Osrečje 200 in za povezovalno cesto med regionalno cesto in Goriško vasjo 60 tisočakov. Stanje na trgu se je žal spremenilo in na javnem razpisu so dobili višji ponudbi za obe cesti: v Osrečju znaša 339 tisoč evrov, kar pomeni skoraj 140 tisoč evrov več, za povezovalno cesto pa je ponudba še enkrat višja in znaša 136 tisoč evrov.

»Razliko smo k sreči našli s prerazporeditvijo sredstev v proračunu, ker ocenjujemo, da se situacija letos gotovo ne bo izboljšala in bodo višje cene verjetno še tudi prihodnje leto. Očitno so se cene gradbenega materiala in delovne sile tako podražile, da drugače ne gre. Na občini si vedno želimo dobiti čim ugodnejše ponudbe, a cene so zdaj res zelo poskočile,« pove Kapler.

Za eko-socialno kmetijo na Bučki velja podobno in tudi tam je prišlo do občutne podražitve. Za naložbo, ki so jo sprojektirali že leta 2019, zanjo pridobili gradbeno dovoljenje, so predvidevali 500 tisoč evrov, na kolikor je bila ocenjena novogradnja.

Kaplerjeva domačija na Bučki, kjer bo nastala eko-socialna kmetija, prva taka v Sloveniji.

»A sedaj, ko smo dosegli dogovor z državo, da gre projekt v izvedbo, in smo opravili tudi javno naročilo, smo dobili bistveno višjo ceno, 250 tisoč evrov več od predvidene. To razliko bomo zagotovili s prerazporeditvami, čeprav so bile dileme in smo razmišljali tudi, ali razpis ponoviti. A menimo, da se stanje tudi prihodnje leto ne bo izboljšalo, mi pa smo vezani na leto 2023, ko moramo projekt, za katerega smo dobili 200 tisoč evrov z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, zaključiti,« pove župan.

Eko-socialna kmetija bo nastala na Kaplerjevi domačiji na Bučki, ki jo je občina odkupila. Predvidena je novogradnja za potrebe nastanitve 6 do 8 oskrbovancev, z njimi bodo usposobljeni spremljevalci. Skrbnik enote bo društvo Sonček, ki so partnerji v projektu.

»Ocenjujem, da gre za pomemben projekt, ki bo dal pravo sporočilo tudi naši lokalni skupnosti. Želim da bodo oskrbovanci tu čim prej nameščeni in da bodo zadovoljno živeli in delali ter se čutili koristne v naši skupnosti,« še pove Jože Kapler.

Besedilo in foto: L. Markelj

