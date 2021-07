O vinu, ljubezni in ljubezni do vina

23.7.2021 | 20:10

Davor Klarič in Jernej Dirnbek - Dimek (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Z muziko o vinu in ljubezni sta člana skupine Mi2 kitarist in pevec Jernej Dirnbek - Dimek in klaviaturist Davor Klarič poimenovala svojo glasbeno-pesniško predstavo, s katero sta se v okviru festivala Novomeško poletje v Parku rastoče knjige ob novomeški knjižnici Mirana Jarca predstavila Novomeščanom in jih spravila v dobro voljo.

Tako so nekoč delali trubadurji, ob spremljavi glasbila pripovedovali zgodbe. Dimek jih ima v svoji pesniški malhi veliko. V kleni štajerščini jih pripoveduje, take vesele, ki ljudi nasmejejo, a v sebi nosijo tudi žalost, nesrečo in obup, tako kot tista o Vinku s Kozjanskega. Pravi, da ne zna nič na kratko povedati, zato je, poleg tega, da je napisal večino besedil za skupino Mi2, izdal tudi že dva romana, Pevci pozabljenih pesmi in Tranp, ki je izšel pred kratkim, pred tremi tedni.

Gledalcev tokrat ni manjkalo, za sedeti je zmanjkalo stolov in tudi vina, ki so ga obiskovalci dobili brezplačno, je zmanjkalo še pred koncem koncerta, ljubezni pa je, upamo, ostalo še dovolj tudi za naslednji koncert Novomeškega poletja, ko bo 30. julija na ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine s svojim triom nastopila slovensko-švedska pevka in kitaristka Marina Martensson, džezistka, ki se je z džezom že zelo zgodaj srečala v džezovskem klubu, ki sta ga na švedskem podeželju imela njena starša, mati Slovenka in oče Šved. V Slovenijo je Marina pred sedmimi leti prišla po naključju in tu ostala, kot je njena sestra, prav tako džezistka, ostala v Angliji.

I. Vidmar

Galerija