Prenova jedra NM: dela na Kastelčevi, izvoz iz Glavnega trga po Rozmanovi

24.7.2021 | 20:30

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Prenova novomeškega mestnega jedra se po skorajšnjem zaključku osrednjega dela Rozmanove seli na Kastelčevo in odsek Rozmanove med odcepom za Novi trg in križiščem z Vrhovčevo. Dela bodo stekla v ponedeljek, 26. julija, in bodo potekala v treh fazah. V prvi fazi (predvidoma do 9. avgusta) bo omenjeni odsek Rozmanove ulice zaprt le polovično, Kastelčeva pa bo do nadaljnjega zaprta za promet.

V prvi in tretji fazi bo promet mimo gradbišča na Rozmanovi potekal izmenično enosmerno. V drugi fazi, ki bo po zagotovilih izvajalcev končana do 1. septembra, pa bo ta odsek popolnoma zaprt. V tem času bo dostop za stanovalce, dostavo in gradbišče urejen prek Kapiteljske ulice in Florjanovega trga. Kastelčeva bo v vseh treh fazah zaprta za promet, izvoz za stanovalce in dostavo bo iz smeri Glavnega trga urejen po prenovljenem delu Rozmanove, Vrhovčevi, Kratki ulici in ulici K Sodišču.

O nadaljnjem poteku del bo Mestna občina Novo mesto obveščala na spletni strani.

M. K.

