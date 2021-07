Krko okrepil Macura

24.7.2021 | 10:30

Jurij Macura v reprezentančnem dresu (STA)

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarje Krke je pred novo sezono okrepil Jurij Macura, so sporočili iz novomeškega kluba. Krka bo tako imela v novi sezoni pod košema slovensko navezo Jan Kosi - Jurij Macura.

V članski reprezentanci Slovenije je 211 cm visoki Macura zbral štiri nastope, debitiral je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019. Na klubski ravni je bil 21-letni Ljubljančan med letoma 2016 in 2021 član ekipe Saski Baskonia, vmes pa je v ligi Aba nastopal tudi za Mego, Koper in FMP. V drugem delu zadnje sezone je za beograjsko ekipo FMP dosegal po 5,4 točke in 3,1 skoka na tekmo.

"Vesel sem, ker smo se s Krko dogovorili za sodelovanje. Lačen sem tekem in dokazovanja. Verjamem pa, da tako kot cela ekipa komaj čakam, da se sezona začne. Verjamem, da bomo imeli močno podporo s tribun. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da upravičimo zaupanje," je za spletno stran kluba dejal Macura.

''Pripeljali smo enega najbolj perspektivnih visokih igralcev v Sloveniji. V minulih sezonah Jurij ni imel pretirane sreče. Verjamem, da bo letošnja sezona njegova! Mislim, da je klub z njim veliko dobil v igri pod košem in prepričan sem, da bo upravičil visoka pričakovanja,'' pa dodaja direktor Jure Balažić.

M. K.

Zvočni zapisi Jurij Macura ob prihodu v KK Krka Jurij Macura ob prihodu v KK Krka