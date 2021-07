Pri Janezkovih: od muzeja orodja do krav, zelišč, zelenjave …

24.7.2021 | 15:30

Kurentova družina pri delu v hlevu: oče in mama ter sinova Blaž in Klemen

Medeja in Ivan sta ponosna, da njihov muzejček šteje že preko 400 starih kmečkih pripomočkov. Na levi strani pa so na ogled tudi okamenene kamenjške školjke.

Medeja kaže na strgalnik za krompir, jabolka … Kdaj že so ga imeli!

V muzeju starega orodja se najde marsikaj, pravi Ivan.

Kamnje pri Šentrupertu - Kmetija Kurent oz. Turistična kmetija Pri Janezkovih je ob nedavnem občinskem prazniku Občine Šentrupert prejela občinsko priznanje za dolgoletno skrb za ohranjanje bogate dediščine in pričevanj o življenju na kmetih v preteklosti, še posebej za bogato zbirko starega kmečkega orodja.

Gospodarja Medeja in Ivan Kurent sta bila priznanja vesela, predvsem pa pozornosti, da je širša skupnost, v kateri rada sodelujeta, prepoznala trud njihove družine. »Saj marsikdo reče, pa kaj to počnete, saj se nič ne splača delati. Ampak mi mislimo drugače. Po svojih zmožnostih se lotevamo zadev in počasi napredujemo,« pove gospodinja Medeja, ki je po 22 letih dela v propadlem Preventu pred leti raje ostala doma, na kmetiji s tremi otroci. Ni ji žal, uživa v delu, ki ga pa tudi nikoli ne zmanjka. A z dobro voljo gre.

Z možem Ivanom – poročena sta že četrt stoletja – sta si dom ustvarila na stričevi domačiji in v teh letih veliko naredila. Postavila sta novo hišo, obnovila in povečala hlev, zgradila silose, nova gospodarska poslopja… Pri delu pomaga vsa družina.

Na 20 hektarov veliki kmetiji – pet hektarov zemlje pa imajo še v najemu – pridelajo krmo za 23 krav molznic. Na mesec oddajo med 10 in 12 tisoč litrov mleka. Prav zdaj imajo v načrtu sirarno z zorilnico, saj želijo del mleka predelati v sire, morda z zelišči, ki jih tudi gojijo kot dopolnilno dejavnost na kmetiji: šatraj, majaron, drobnjak, origano, baziliko,…. Vsa zelišča lepo pospravijo, posušijo in zapakirajo in Medeja jih prodaja na tržnici v Šentrupertu, pod kozolci. Prej je hodila tudi na tržnico v Trebnje, saj Kurentovi pridelajo še domačo sezonsko zelenjavo: solato, krompir, papriko, paradižnik, fižol…. Zase imajo tudi prašiče, pa kokoši…

Kurentovi gojijo tudi žita, ječmen in pšenico, in Medejin kruh iz krušne peči mnogi cenijo. Vedno ga peče ob koncu tedna, pa tudi po naročilu.

V vinogradu na Selih Kurentovi obdelujejo okrog tisoč trt, in pridelajo dolenjsko belo in rdeče, tako da zraven lahko ponudijo tudi svoje vino. V vinskem hramu je za ogled zanimiva črna kuhinja.

Besedilo in foto: L. Markelj

