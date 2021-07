FOTO: Nesreča v kamnolomu; z avtom na streho

24.7.2021 | 08:35

Obe fotografiji: PGD Videm Dobrepolje

Včeraj ob 12.51 se je v naselju Predstruge, občina Dobrepolje, v kamnolomu poškodoval delavec. Gasilci PGD Videm so nudili prvo pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev NMP Ljubljana.

Med Črnomljem in Starim trgom ob Kolpi z avtom na streho

Sinoči ob 19.21 je na cesti Črnomelj - Stari trg ob Kolpi, občina Črnomelj, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečenca. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo odpeljali v Zdravstveni dom Črnomelj.

Dežurni delavec cestnega podjetja je počistil cesto.

M. K.