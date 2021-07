Na mejnih prehodih s Hrvaško daljše čakalne dobe; zastoji tudi že v Metliki

24.7.2021

Kolone vozil skozi Metliko so sicer sedaj čez celo leto. (foto: arhiv Mestne skupnosti Metlika)

Kolone v Metliki (arhiv DL)

Poletna sobota je ponovno prinesla tudi gnečo na slovenskih cestah. Promet je močno povečan na večini mejnih prehodov s Hrvaško, vozniki pri izstopu iz Slovenije ponekod čakajo več kot dve uri. Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje je nastala šestmetrska kolona, poroča spletna stran prometnoinformacijskega centra.

Na avstrijski strani Karavank proti Sloveniji je nastala petkilometrska kolona, predor pa občasno zapirajo.

Zastoji nastajajo tudi na cestah, ki vodijo k mejnim prehodom Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Vinica in Metlika proti Hrvaški.

Na prehodih Gruškovje, Petrina in Vinica vozniki osebnih vozil za izstop iz Slovenije čakajo več kot dve uri, na Jelšanah in Dobovcu pa med eno in dvema urama.

Na prometnoinformacijskem centru potnikom priporočajo, da pred prečkanjem meje pripravijo vse dokumente. Prav tako svetujejo, da vozniki pred odhodom na dopust preverijo svoje vozilo, se na pot odpravijo spočiti in si privoščijo več postankov.

V Metliki danes policijske patrulje, prihodnjo soboto opozorilni shod

O težavah zaradi kolon, ki se skozi mesto vijejo do metliškega mednarodnega mejnega prehoda, smo že večkrat pisali, nazadnje pred dnevi, ko smo med drugim poročali, da bo danes ob povečanem prometu za pretočnost skozi mesto poskrbela PP Metlika s svojimi patruljami in usmerjanjem prometa že na krožišču pri Pildu. S tem se bo skušalo razbremeniti državno cesto skozi mesto, da bo ta za lokalno prebivalstvo prevozna.

Nato pa Mestna skupnost Metlika naslednjo soboto, 31. julija, pripravlja shod, na katerem bodo opozorili na prometno problematiko v Metliki.

