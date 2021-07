Hojs ob obisku občine Škocjan o romski problematiki

24.7.2021 | 12:00

Ministrer Hojs s škocjanskimi Romi (foto: MNZ)

Škocjan - Notranji minister Aleš Hojs je včeraj obiskal občino Škocjan. Seznanil se je s tamkajšnjo romsko problematiko ter dosedanjimi aktivnostmi policije za izboljšanje varnosti ljudi in premoženja na območjih z romskimi naselji. Hojs je zadovoljen zaradi dialoga in aktivnosti med romsko skupnostjo in pristojnimi organi, so zapisali na ministrstvu.

Kot so še dodali na spletni strani ministrstva za notranje zadeve, je Hojs škocjansko občino obiskal skupaj z generalnim direktorjem policije Antonom Olajem in pomočnikom direktorja Policijske uprave Novo mesto Andrejem Zbašnikom.

V novomeški policijski upravi menijo, da delo z romsko skupnostjo terja multidisciplinarni pristop. Zato "izvajajo vrsto preventivnih in represivnih aktivnosti za izboljšanje varnostne problematike, s katerimi žal še ni bil dosežen želeni učinek", so navedli. Sogovorniki so se strinjali, da je pri ureditvi sobivanja z romsko skupnostjo pomembno sodelovanje lokalnega okolja in vseh pristojnih institucij.

"Policija se bo skladno z veljavno zakonodajo še naprej trudila, da bo ustrezno obravnavala vsako kršitev ali kaznivo dejanje in da bo v okvirih svojih pristojnosti izvedla vse potrebno, da se bodo občani počutili čim bolj varno," so ministrove besede povzeli na spletni strani.

Napovedal je, da bodo "vse prihodnje aktivnosti še naprej vodene v sodelovanju z ostalimi subjekti in državnimi organi, odgovornimi za reševanje tovrstne problematike". Delo policije pa bo še naprej temeljilo na izvajanju vseh ukrepov iz nacionalnega programa ukrepov za Rome.

Na območju novomeške policijske uprave je sicer 29 romskih naselij, v katerih živi okoli 3500 prebivalcev.

Na nevzdržne razmere zaradi Romov v Dobruški vasi pa so podjetniki iz tamkajšnje poslovne cone nazadnje opozorili sredi maja, ko je Olaj med drugim napovedal poostren policijski nadzor.

STA; M. K.