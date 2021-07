FOTO: Za 100. rojstni dan PGD Šmarjeta novo gasilsko vozilo

25.7.2021 | 09:30

Prevzem novega gasilskega vozila PGD Šmarjeta.

Gasilska parada kljub vročini ni umanjkala. Gasilci zmorejo vse!

Šmarjeta - Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Šmarjeta, ki velja za osrednje občinsko gasilsko društvo v Občini Šmarješke Toplice (v občini delujejo še PGD Zbure, Bela Cerkev in Orešje), letos praznuje sto let delovanja.

Visok jubilej, na katerega so vsi upravičeno ponosni, so obeležili včeraj zvečer - seveda zelo slovesno, kot se spodobi. Domači gasilci in ostali, iz sosednjih gasilskih društev, so v paradi prišli pred gasilski dom v Šmarjeti, kjer je potekala prireditev. Tu so podelili mnoge zahvale, diplome in odlikovanja, ter ob koncu namenu predali namenu novo gasilsko vozilo GVM-1, ki ga je blagoslovil šmarješki župnik g. Andrej Golčnik. Vozilo zaradi razmer s covid-19 še niso popolno opremili, a kmalu bo takšno, kot si ga šmarješki gasilci želijo in potrebujejo.

Milan Pajk, predsednik PGD Šmarjeta

Uvodna Zdravljica četverice iz KD MePZ PGD Zbure.

Posebno pozornost in zahvalo so namenili še živečim predsednikom PGD Šmarjeta:Alojzu Macedoniju, Aljzu Bevcu, Franciju Klančarju in Janezu Kermcu.

Predsednik PGD Šmarjeta Milan Pajk, ki društvo vodi od 2013, je v nagovoru na kratko predstavil zgodovino društva, ki je nastalo 30. aprila 1921, ko so ustanovili takratno ognjegasno društvo v Šmarjeti. Ustanovni člani so bili: Janko Karlovšek, Jože Serajnik, Alojz Beretič, Jože Adamlje, Jože Suhadolnik in Leopold Stezinar.

Začetki težki

Prvo brizgalno na ročni pogon, ki so jo prevažali še s konjsko vprego, so nabavili leta 1924, prejšnji gasilski dom pa so namenu predali leta 1936. Čeprav je okupator med drugo svetovno vojno takratno vodstvo društva razpustil, so najvztrajnejši člani skrbeli, da ni zamrlo in po letu 1950 se spet začne napredek.

Omenimo še, da so današnji gasilski dom v uporabo predali leta 1988, ker pa je bil premajhen za vse aktivnosti, so leta 2004 pričeli z izgradnjo pomožnega objekta. Ta je namenjen prireditvam, v njem domujeta tudi vinogradniško in športno društvo. Namenu so ga predali ob 90-letnici društva leta 2011. Pred dvema letoma so se lotili njegove korenite prenove: od strehe do obnove podstrešnih prostorov, fasade s toplotno izolacijskimi materiali, da bo objekt sedaj tudi energetsko bolj varčen.

Poveljnik PGD Šmarjeta Toni Bobič je v imenu društva posebno priznanje in zahvalo izročil njihovemu predsedniku Milanu Pajku, in poudaril, da so ponosni na tako srčnega in predanega vodjo, ki je vsem lahko vzor.

Pajk, ki je tudi poveljnik gasilskega poveljstva občine Šmarješke Toplice in namestnik poveljnika GZ Novo mesto, je poudaril, da kljub vsemu delu niso pozabili na izobraževanje in usposabljanje gasilcev, »saj vemo, da je z vso opremo treba znati pravilno rokovati, z nevarnostmi, ki pretijo danes na operativnega gasilca, je treba biti seznanjen.« Pozabili niso niti na družabno življenje v društvu, dobro sodelujejo z lokalno skupnostjo, občino, ostalimi društvi, in širše. Pajk se je zahvalil tudi vsem podjetnikom in obrtnikom ter ostalim, ki podpirajo šmarješke gasilce, da so lahko uspešni.

Državno odlikovanje

Državno odlikovanje društvu

V imenu Občine Šmarješke Toplice se je prireditve udeležila direktorica OU Mateja Kotnik, sledijo: Janko Cerkvenik, Milan Pajk in Martin Lužar.

PGD Šmarjeta, ki danes šteje 329 članov, kar tretjina vseh pa predstavlja mladina do 16. leta starosti, je v govoru pohvalil predsednik GZ Slovenije Janko Cerkvenik ter društvu izročil državno odlikovanje za posebne zasluge. Šmarječanom se je tudi zahvalil, da so pred nekaj leti gostili srečanje gasilskih pevskih zborov. Tudi poveljnik CZ za Dolenjsko Marjan Šmalc je društvu izročil priznanje CZ.

Pohvalnih besed ob visokem jubileju PGD Šmarjeta je bil še Andrej Grgovič, poveljnik GZ Novo mesto. »Velikokrat ste dokazali, da ste pripravljeni in sposobni posredovati v požarih in drugih nesrečah, da delujete v dobro krajanov. Tu je gasilstvo prepleteno z dogajanjem v kraju, mnoge generacije so se trudile, da v stotih letih ni zamrlo,« je dejal.

Prireditvi, ki jo je uvodoma s petjem Zdravljice popestrila pevska zasedba KD MePZ PGD Zbure, kasneje pa še mlada plesalca in ansambel Začetek, je sledila gasilska veselica z ansamblom Saše Avsenika.

Besedilo in foto: L. Markelj

