Iz Krke izvlekli poginulo govedo

25.7.2021 | 08:40

Ilustrativna slika (Foto: PGE Krško)

Gasilci PGE Krško so včeraj ob 15.30 v Kostanjevici na Krki s pomočjo potapljača in avtodvigala iz Krke izvlekli poginulo govedo na brežino, kjer ga je prevzel dežurni higienik VHS Novo mesto. Iz Regijskega centra za obveščanje Brežice so sicer včeraj dežurnemu higieniku Nacionalnega veterinarskega inštituta Novo mesto posredovali tri naročila za odvoz poginulih živali.

M. L.-S.