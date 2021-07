Ukradli nakit, denar in alkoholne pijače

25.7.2021 | 10:45

Ilustrativna slika

V preteklih 48 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 439 klicev za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 98 nanašalo na kriminaliteto, 159 na javni red in mir, ter 140 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 18 tatvin, 10 vlomov (v štirih primerih je ostalo pri poskusu) in 10 primerov poškodovanja tuje stvari. Med vlomi so bili tudi vlomi na Kočevsko – ribniškem.

Ukradel nakit in denar

V okolici Ribnice je bilo vlomljeno v hišo, od koder je neznani storilec odtujil nakit in denar. Lastnika je oškodoval nekaj tisoč evrov.

Vlomil v gostinski lokal

V Kočevju je neznani storilec vlomil v gostinski lokal in odtujil alkoholne pijače. Povzročil je za okoli 300 evrov škode.

Odnesel alkoholne pijače

V okolici Kočevja je neznani storilec iz gozdarske koče odtujil alkoholne pijače in lastnika oškodoval za okoli 100 evrov.

Brez elektrike zaradi tehnične okvare

Včeraj ob 15.17 je prišlo v naselju Polom, občina Kočevje, do izpada trafo postaje, ki z električno energijo oskrbuje 23 odjemnih mest. Tehnično okvaro odpravljajo dežurni delavci podjetja Elektro Ljubljana.

M. L.-S.