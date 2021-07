V spomin XV. diviziji in Dušanu Jerebu - Štefanu

25.7.2021 | 12:30

Veliki Lipovec - V organizaciji OO ZB NOB Žužemberk je včeraj v Velikem Lipovcu potekala spominska slovesnost ob 78-letnici ustanovitve XV. udarne slovenske partizanske divizije. Ob tej priložnosti so se spomnili tudi narodnega heroja Dušana Jereba – Štefana, nam je v imenu organizatorja slovesnosti sporočil Darko Pucelj.

Ustanovni zbor XV. udarne slovenske partizanske divizije je bil 13. julija 1943, ta dogodek, ki se je zgodil v Velikem Lipovcu, pa je bil poseben tudi zato, navaja Pucelj, ker je imela od šestih slovenskih partizanskih divizij samo XV. divizija svečani ustanovni zbor. Ob ustanovitvi so bile v sestavi divizije tri brigade, v katerih je bilo 1.616 borcev in bork. Na svoji bojni poti je divizija izvedla 139 napadalnih operacij, 53 bojev v blokadah, 46 manevrskih bojev in 77 obrambnih bojev. V 671 dneh delovanja je bila 304 dni v neposrednih bojih s sovražniki. Od njene ustanovitve do konca vojne je padlo okrog 1.720 njenih bork in borcev, ranjenih pa je bilo okoli 3.000.

Nekaj mesecev pred ustanovitvijo XV. divizije, natančneje 12. marca 1943, je v Velikem Lipovcu izgubil življenje Dušan Jereb - Štefan, ki je bil 21. julija 1953 razglašen za narodnega heroja, leta 1974 pa so mu v Velikem Lipovcu postavili spominsko obeležje. Tu se je tudi začela letošnja spominska slovesnost, na kateri je o življenjski poti narodnega heroja nekaj besed spregovoril predsednik Pokrajinskega sveta ZB za vrednote NOB za Dolenjsko in Belo krajino Borut Likar, ki je nato skupaj s podpredsednico Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto Jožico Jožef Beg položil tudi venec k spominski plošči sredi vasi.

Slovesnost se je nadaljevala pri spomeniku, posvečenem ustanovitvi XV. divizije, kjer je poleg slavnostnega govornika Boruta Likarja zbrane pozdravil tudi župan občine Žužemberk Jože Papež. Venec k spomeniku sta položila nekdanji borec XV. divizije, upokojeni general Lado Kocjan in Borut Likar. Slovesnost so ob prisotnosti praporščakov in članov 1. spominskega dolenjskega partizanskega bataljona s kulturnim programom obogatile pevke OO ZB NOB Žužemberk in recitatorki iz vrst spominske čete.

M. L.-S.; Foto: OO ZB NOB Žužemberk

