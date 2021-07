Tudi letos ustvarili mnogo nepozabnih spominov

25.7.2021 | 14:00

Letošnja ekipa na Debelem rtiču, ki ji je letovanje omogočilo OZ RK Črnomelj.

Največ časa so otroci preživeli na bazenu.

Črnomelj, Debeli rtič - Od 17. do 24. julija je na Debelem rtiču v enotedenskih morskih dogodivščinah uživalo 41 otrok, ki jim je letovanje omogočilo Območno združenje Rdečega Križa (OZRK) Črnomelj. Kot je povedala sekretarka Marjanca Cimerman, bi jih lahko peljali še več. “Lahko bi letovalo 57 otrok, tolikšno število smo imeli pridobljeno z razpisom ZZZRS. A vsi niso izpolnjevali pogojev.”

Pri izboru, kdo gre na letovanje, ni pravila ali je otrok že bil, ali gre prvič. Je pa pogoj, da je bil otrok v preteklosti vsaj dvakrat bolan ali hospitaliziran. A letos so, kot pojasnjuje Cimermanova, naleteli na težavo, ker so bili otroci v obdobju od 8. 2. 2020 do 29.1. 2021 sicer pogosteje bolni, a ker je bila epidemija, so bili otroci doma in jih starši ob določenih boleznih, kot denimo bolečem grlu, ušesu ali podobnem, niso peljali k zdravniku in zato o tem niso imeli zapisa v medicinski dokumentaciji. “Zdravnik tako otroka ni mogel prijaviti na letovanje, ker ni imel zgoraj omenjenega pogoja. Otroci so ostali doma, kar se nam zdi krivično,” je povedala Cimermanova.

OTROCI V VARNIH ROKAH

Letos so za otroke skrbele 4 vzgojiteljice oziroma vzgojitelji, Cimermanova pa je poudarila, da vedno poskušajo izbrati takšne s pedagoškimi izkušnjami. “Predvsem likovne in športne veščine vzgojiteljev so pomembne, pa tudi medicinsko predznanje je dobrodošlo. Poskušamo nekako doseči tudi, da imamo med mentorji tako fante kot punce. Fantje - vzgojitelji se ukvarjajo z športnimi dejavnostmi (košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka), vzgojiteljice pa so bolj dobrodošle pri ustvarjalnih delavnicah, kjer so v ospredju likovna umetnost in ročne spretnosti. V preteklosti smo imeli tudi vzgojiteljico, ki je igrala na kitaro, kar je zelo dobro za zapolnitev časa, ko se otroci ne kopajo.”

AKTIVNO IN ZABAVNO

Vodja tima vzgojiteljev je bila Ajda Skrbinšek, ki na Debeli rtič hodi že osem let. “Pravzaprav si ne znam več predstavljati poletja brez letovanja na tem "Rtiču radosti". Vsako leto skupina otrok in vzgojiteljev za en teden postane skupnost, pravzaprav družina. Z nekaterimi otroki sem že od samega začetka, ko smo zvečer pred spanjem prebrali še pravljico za lahko noč, zdaj pa so zrasli že v prave mlade gospodiče in gospodične. Lepo je biti del njihovega odraščanja, del njihove življenjske poti. Stkejo se res tesne vezi in lepa prijateljstva, ki pustijo name velik pečat.” Kot dodaja, je neizmerno hvaležna za tovrstno vzgojiteljsko izkušnjo, ki je vsekakor drugačna kot tista, ko mlade navdušuje nad likovno umetnostjo v šolskih klopeh med šolskih letom. “Večino dni so otroci preživljali na bazenu, kjer so potekale tudi vodne animacije, ali ob morju, ko nabirajo školjke. Veliko so tudi športno aktivni, predvsem imajo radi nogomet, odbojko in košarko. Najmlajši pa so bili še posebej navdušeni nad likovnimi delavnicami. Ob večerih so otroci uživali v plesni animaciji, vse dokler jih sončni zahod ni pospremil v deželo sanj. Najlepši del letovanja pa je vedno pozitivna energija otrok, ki vedno znova naslika nasmeh na obraz,” pravi Ajda. Sekretarka OZRK Črnomelj Marjanca Cimerman pa je dodala: “Marsikateri otrok je z letovanjem na Debelem rtiču preživel počitnice na morju, ker jih drugače ne bi.”

Podrobneje o tem, kako sicer na OZRK Črnomelj poteka organizacija tovrstnega letovanja in kakšno ceno plačajo starši, pa v aktualni tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Sabina Gosenca; Foto: A.S./OZRK Črnomelj

