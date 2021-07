V soboto potrdili 32 okužb s koranavirusom

25.7.2021 | 15:30

Ilustrativna slika

V soboto so opravili 17.730 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR testiranjem. Ob 740 PCR testih so včeraj potrdili 32 okužb z novim koronavirusom, kar je 4,3 odst. V petek je bilo pozitivnih 4,9 odst. opravljenih PCR testov.

Število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, se včeraj primerjavi z dnevom prej ni spremenilo. V bolnišnicah se zdravi 29 covidnih bolnikov, od katerih jih 8 potrebuje intenzivno zdravljenje. V soboto je umrl en covidni bolnik.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je trenutno v državi aktivnih 839 okužb, sedemdnevno povprečje okužb pa znaša 65. Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za osem, sedemdnevno povprečje se je povečalo za dve okužbi, medtem ko 14-dnevno povprečje okužb ostaja pri 39.

V soboto so proti covidu-19 cepili 1416 ljudi, od tega so 903 prejeli prvi odmerek, 513 pa drugega.

S prvim odmerkom so do sedaj cepili 884.744 polnoletnih oz. 51 odst.starejših od 18 let. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepljenih 65 odst. ljudi.

Z drugim odmerkom je cepljenih 782.079 ljudi oz. 45 odst. polnoletnih, starejših od 50 let pa je polno precepljenih 58 odst.

M. L.-S.