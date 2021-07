Danes brez elektrike

26.7.2021 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČARDAK 3, na izvodu RO. UL. 21 OKTOBRA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, TP KLOŠTER 1955, TP KLOŠTER 2, TP SILOS GRADAC.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DREJČETOVA POT.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE.

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR.GOMILA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Bušeče vasi z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Vrhovska vas med 8:00 in 15:00 uro; na področju Mokronoga z okolico (nadzorništvo Mokronog) pa na območju TP Dolenje Mladetiče, Gorenje Mladetiče, Hrastovica in Pijavice vas med 8:30 in 11:30 uro.

M. K.