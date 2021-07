Postajališče avtodomov skoraj nared

26.7.2021 | 12:00

V Mokronogu bo postajališče avtodomov urejeno v bližini gasilskega doma. (foto: L. M.)

Mokronog - Že to poletje se bodo avtodomarji lahko ustavili v Mokronogu, tam prenočili, si pogledali lepote Občine Mokronog-Trebelno, okusili dobro domačo kulinariko, itd.

Občini, ki je članica »družine« občin, ki tvorijo mrežo postajališč za avtodome, je namreč uspelo blizu gasilskem doma, na območju nekdanjega živinskega sejma, urediti svoje postajališče.

To je po besedah župana Antona Mavra že skoraj nared, ostala je še zatravitev, postavitev mreže in nekaj drugih drobnarij. Postajališče, ki so ga postavili z denarjem iz občinskega proračuna, in kjer bo prostora za štiri avtodome, bodo uradno predali namenu konec avgusta.

L. Markelj