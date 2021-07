Izpolnjevanje PCT pogojev morajo preverjati tudi gostinci

26.7.2021 | 07:30

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Ponudniki blaga in storitev morajo od danes preverjati izpolnjevanje PCT pogojev za potrošnike pred vstopom v gostinske lokale, igralnice in nastanitvene obrate ter pred uporabo žičniških naprav. Da je izpolnjevanje PCT pogoja obvezno v omenjenih prostorih, morajo potrošnike obvestiti s pisnim obvestilom na vidnem mestu.

Vlada je nov odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom sprejela v petek zvečer. Kot so ob tem pojasnili v sporočilu po dopisni seji vlade, glede na hiter porast števila okužb z delta različico novega koronavirusa v državah članicah EU obstaja možnost poslabšanja epidemiološke situacije v Sloveniji.

Z odlokom je tako določena obveznost ponudnika blaga in storitev, da preverja izpolnjevanje PCT pogojev (preboleli, cepljeni, testirani) za potrošnike pred vstopom v igralnice, igralne salone in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvene obrate, v notranje prostore, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v prostore gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program, ter v prostore, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.

Ponudniki blaga in storitev morajo prav tako na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potrošnike, da je izpolnjevanje PCT pogoja obvezno v vseh zgoraj navedenih prostorih. To velja tudi za upravljavce žičniških naprav, ki morajo na vstopnih točkah prav tako preverjati izpolnjevanje PCT pogojev.

S tem odlokom so tako gostincem in ponudnikom nastanitev naložili enake obveze, kot so jih že z minulim petkom organizatorjem kulturnih in športnih prireditev ter javnih shodov. Za preverjanje PCT pogojev so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje razvili posebno aplikacijo, ki je trenutno na voljo zgolj uporabnikom operacijskega sistema Android, ne pa tudi iOS, in sicer prek spletne strani eZdravje. Zaradi nadgradnje pa od petka ni dostopna.

S predlaganim odlokom se je spremenila tudi dikcija nočnih klubov in diskotek v t. i. storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.

V prej omenjenih prostorih so lahko samo potrošniki, ki izpolnjujejo PCT pogoj. Pri tem dokazilo o negativnem rezultatu testa na novi koronavirus s PCR testom ne sme biti starejše od 72 ur od odvzema brisa, dokazilo s hitrim testom pa ne sme biti starejše od 48 ur od odvzema brisa.

Ta pogoj pa ne velja v zunanjih prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, v kolikor je zagotovljena razdalja najmanj tri metre med robovi miz, še piše v sporočilu vlade

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (5) 1d nazaj 4 (6) (2) (6)(2) Oceni true truic že tako propadlemu gostinjstvu in turizmu sedaj še 60 % manj prometa od necepljenih oz 44% uradno manj prometa skupno s prebolevniki...Bravo. V Franciji, Grčiji, Italiji ...itd so na tako odločitev državljani povedali svoje.... 1d nazaj 1 (3) (2) (3)(2) Oceni true truic Pri nas bo pa : "Lahko noč naprej".... Prijetne alfa, beta, gama , delta " sanje "dalje...;) 1d nazaj –1 (5) (6) (5)(6) Oceni miha Ti kar sanjaj o obratu in rešitvi ... še posebej ker vas je veliko ki se nočete cepit. Pač bomo imeli to zarad tega še naslednje leto. Močno pa upam, da bomo mi ta pametni imeli zarad tega ugodnosti. Drgač je vse brezveze. kar se tiče pa turizma, je bilo pa gotovo večinoma že pred tem virusom. Recimo oglej si samo dolenjske kapacitete. Na Otočcu je zelo lepo, dogaja se ne veliko, NM ??, kaj še ostane drugega ... Na obali vsa turistična infrastruktura izpred parih desetletij ... 2h nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni true truic Kje je tisti "Provok- koment - ator" , ki je vstrajno razlaga l o nesmislu aktiviranja sprememb "zacementiranega sistema" in naši lokalni nemoči "navadnih občanov" v NM? Uporabljal je in še uporablja 100 nickov....Taki in podobni dobite kmalu odgovor.... 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miha tako paravijo da bo v Nemčiji: https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/nemski-minister-kdor-se-ne-cepi-sodeluje-pri-pandemiji-zato-se-bo-moral-testirati/588896 Preglej samo prijavljene komentatorje