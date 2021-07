Če veliko delate, morate veliko počivati

Mejna reka Kolpa

Vse več podjetij se zaveda, da se mora premišljeno posvečati regulaciji režima dela in počitka zaposlenih. Izčrpani, utrujeni, nemotivirani ali naveličani delavci zagotovo ne bodo dosegali dobrih rezultatov. Obstaja veliko načinov, kako lahko podjetje poskrbi za ohranjanje zdravih, zadovoljnih in motiviranih delavcev. Že vsakodnevni režim dela, ki predpostavlja racionalno delitev dela in krajših vmesnih odmorov, je predpogoj za dobro psiho-fizično delovno kondicijo zaposlenih. Enako pomembni pa so tudi načrtovani kolektivni odmiki iz vsakdanjega delovnega okolja, na katerih ekipa vzpostavi dobre kolegialne vezi in si nabere novih moči in volje za delo.

Na regeneracijo v neokrnjeno naravo

V Sloveniji je narava pregovorno lepa, kar nekaj pa je tudi manj obleganih in manj poznanih destinacij. Med njimi zagotovo prednjači Kostel.

Kostel je obmejna pokrajina, ki je skoraj v celoti pokrita z zdravimi zelenimi gozdovi in čisto reko Kolpo. Ne velja za mistično le zaradi svoje simbolne, srednjeveške utrdbe gradu Kostel, temveč tudi zaradi precejšnje neobljudenosti in neokrnjenosti narave. Občina Kostel ima le nekaj več kot 600 prebivalcev, obiskovalci in turisti pa je še niso prav zares našli.

Poslovni program Business Wellbeing Kostel podjetnikom, njihovim zaposlenim in družinam zagotavlja idealno kombinacijo aktivnosti in dobrodejne sprostitve.

Regenerativno okolje za podjetniško izobraževanje in teambuildinge

Kostel zagotavlja vse pogoje za varen in učinkovit potek izobraževalnih in teambonding poslovnih aktivnosti. Programi so pripravljeni po meri naročnika in zasnovani tako, da dobro podprejo psiho-fizično počutje udeležencev.

Unikaten grajski teambuilding za dvig motivacije in dobro počutje vse ekipe

Kostel je tudi v tem pogledu samoumevna in logična izbira, ker ponuja kar nekaj možnosti. Grad Kostel, impresivna srednjeveška utrdba na vzpetini nad Kolpo, ponuja odličen ambient za predavanje, učenje in druženje, prav tako gosti zelo priljubljeno tematsko igro pobega, ki se odvija po celotnem grajskem poslopju. Obenem pa je nadpovprečno dobro okolje za počitek in sprostitev, dvignjen na vzpetini, ki nudi pogled na zeleno reko Kolpo, obiskovalce nagrajuje s prečudovitimi razgledi.

Sprostilne kopeli v gozdovih



Na Japonskem že dolgo uporabljajo izraz 'shinrin yoku', ki pomeni gozdna kopel. To je naravna in regenerativna tehnika, ki je ne more zamenjati nobeno farmacevtsko zdravilo ali cepivo in je primerna za vse ljudi. Fitoncidi gozdnih rastlin aktivirajo regeneracijo imunskega sistema, gozd pa s svojimi oblikami, barvami, vonjem, okusi in zvoki osveži vseh pet čutil, krepi imunski sistem, zmanjšuje raven krvnega pritiska in sladkorja, izboljšuje kardiovaskularno zdravje, izganja depresijo, tesnobo in jezo.

Za gozdno kopel zadostuje že vsak gozdiček, ker pa je Kostel pravljično zelena dežela vode, bistre reke Kolpe in prvinskih gozdov, je Sinrin Yoku Kostel vaša petzvezdična izbira. Vodeni program Shinrin Yoku Kostel je regenerativna gozdna kopel z jogo, pranajamo in meditacijo. Brez mobilnih telefonov, fotoaparatov in kamer se povežete z naravo in tiho prečkate most k umirjenosti uma in telesa.

Več narave, manj mesta – več sprostitve in več energije. Dobrodošli na programih BusinessWellbeingKostel.

