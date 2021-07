V Koblarjih prenovili vaški dom

26.7.2021 | 10:00

Foto: Občina Kočevje

Kočevje/Koblarji - Občina Kočevje in KS Stara cerkev sta zaključili še II. fazo adaptacije vaškega doma v Koblarjih. Kot so zapisali na kočevski občini, gre posebna zahvala pri izvedbi projekta podjetju Inotherm, ki je prispevalo vhodna vrata. Kljub omejitvam zaradi covida je izvajalcem uspelo obe fazi zaključiti v predvidenem roku.

Kot vedno pa so veliko prostovoljnih ur in pridnih rok prispevali tudi vaščani Koblarjev in vaški dom je bil tako že pripravljen tudi za volišča za nedavni referendum.

Uradno odprtje prenovljenega vaškega doma pa je predvideno za mesec september.

M. K.

Galerija