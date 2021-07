Poroka na prostem v ''Parku ljubezni'' Gostilne Pugelj; v načrtu še glamping hišice in hišice na drevesih

Ždinja vas - Poroka na prostem je v zadnjih letih tudi v Sloveniji vse pogostejša izbira bodočih mladoporočencev, zato so se v Gostilni Pugelj v Ždinji vasi pri Novem mestu odločili, da obstoječi gostinski ponudbi dodajo še ''Park ljubezni''. Tako so poimenovali urejeno zeleno površino neposredno ob gostilni, ki je namenjena porokam in drugim osebnim in poslovnim druženjem ter praznovanjem na prostem. V prihodnje načrtujejo še več prenočišč.

Kot je povedal Rudi Mlinarič, lastnik Gostilne Pugelj, so ugotavljali, da si mladoporočenci želijo nekoliko drugačne poroke, bolj unikatne, zunaj na prostem, z več svobode v naravnem ambientu. Tako so pred tremi leti začeli urejati poldrugi hektar površin v neposredni bližini gostilne.

Sestavna dela parka sta paviljon, ki služi predvsem za obrede civilnih in cerkvenih porok, ter prireditveni šotor, ki sprejme 300 ljudi. Gostinci poskrbijo za postavitev restavracije z omizjem in stoli, obstaja tudi možnost, sporočajo iz Ždinje vasi, da del poroke poteka na prostem, večerna zabava pa v sami gostilni.

Njihova ekipa lahko poskrbi za izvedbo celotnega poročnega dne, od sprejema do civilnega obreda in poročnega slavja. Pri pripravi hrane se opirajo predvsem na dobavo lokalnih dolenjskih pridelovalcev, seveda pa ne gre pozabiti še na slavno hišno pečeno kokoš ali 'Pugljevo kuro'.

Na voljo je veliko brezplačno parkirišče, pri Puglju pa zaenkrat lahko prenoči 19 gostov. Načrtujejo še ureditev štirih glamping hišic ob cesti ter nekaj hišic na drevesih, s čimer bi povečali nočitvene zmogljivosti še za 16 gostov, uredili pa bodo tudi heliodrom za vzletanje in pristajanje helikopterja. V parku so postavili tudi več otroških igral in klopi ter uredili sprehajalne poti.

Petkovo otvoritev so popestrili člani društva harmonikarjev Mirna Peč, KUD Zibka iz Kumrovca, tamburaši ter kuburaši iz Desiniča.

