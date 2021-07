Spet vikend v znamenju pijanih voznikov; rekorder z 2,5 promila alkohola

Policisti PP Novo mesto so v petek okoli 10. ure v Mirni Peči ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen xara. 52-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,22 miligrama alkohola. Voznika so izločili iz prometa, mu zasegli avtomobil in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Izsledili pobeglega povzročitelja nesreče

V noči na nedeljo so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Obrežju, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so pobeglega 25-letnega voznika izsledili in mu zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. Kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Mopedist pod vplivom alkohola, brez vozniške in z neregistriranim mopedom

Policisti PP Krško so bili v noči na nedeljo obveščeni o prometni nesreči v Leskovcu pri Krškem. Ugotovili so, da je 34-letni voznik mopeda zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad mopedom in padel. Kršitelj, ki je kazal znake alkoholiziranosti, je opravljanje preizkusa odklonil. Nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran moped. Zaradi številnih kršitev bodo policisti na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prometna nesreča pri Starem trgu ob Kolpi

Črnomaljski policisti so bili v petek nekaj po 19. uri obveščeni o prometni nesreči na cesti pri Starem trgu ob Kolpi. 71-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,23 miligrama alkohola, se je v nesreči lažje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Poškodovana potnica v vozilu

V soboto okoli 15.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v Šmarjeških Toplicah. Zanjo je odgovorna 32-letna voznica osebnega avtomobila, ki je odvzela prednost 36-letnemu vozniku. Lažje poškodovano potnico iz vozila 36-letnega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče bodo policisti izdali plačilni nalog.

Voznik trikolesnika pod vplivom alkohola

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa na območju Senovega včeraj okoli 22. ure ustavili voznika trikolesnika in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 39-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola in nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so vozilo zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

S terase gostinskega lokala v Škocjanu je v noči na petek nekdo ukradel mizo in šest stolov. Lastnico je oškodoval za okoli 900 evrov.

V gozdu pri Velikem Podlogu (PP Krško) je med 22. 7. in 23. 7. neznanec vlomil v pomožni objekt in odpeljalo plinski žar in plinsko jeklenko.

Na Foersterjevi ulici v Novem mestu je nekdo vlomil v osebni avtomobil in izmaknil dva kovčka z orodjem. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1200 evrov.

V noči na soboto je v Novem mestu neznanec vlomil v prostore prodajalne. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

V naselju Mikote na območju PP Krško je nekdo poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. Storilec v objekt ni uspel priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov premoženjske škode.

Na Šmihelski cesti v Novem mestu je v noči na nedeljo neznanec vlomil v prostore prodajalne. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V Semiču je v noči na nedeljo nekdo skozi okno vlomil v gostinski lokal in ukradel denar.

Prav tako v noči na nedeljo je na območju Tanče Gore storilec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3000 evrov škode.

Na območju Kočevja so vlomili v hišo in ukradli denar. Lastnik je oškodovan za okoli 1.000 evrov.

Nezakoniti migranti

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije. Policisti so skritega med tovorom odkrili državljana Afganistana. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so na območju Tribuč (PP Črnomelj) izsledili in prijeli šest državljanov Bangladeša, na območju Griča in Kostanjevice na Krki (PP Krško) tri državljane Bangladeša in državljana Pakistana in na območju Ravne gore (PP Šentjernej) dva državljana Egipta, državljana Maroka in državljana Tunizije. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

