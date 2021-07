Poklukar: Pri obvladovanju četrtega vala epidemije je ključno cepiti se; po 10. avgustu pričakuje pritisk na bolnišnice

26.7.2021 | 17:15

Foto: STA

Radeče - Minister za zdravje Janez Poklukar je danes v izjavi za medije v Radečah ocenil, da je pri obvladovanju četrtega vala epidemije ključno cepiti se. Pričakuje, da bo mobilna aplikacija za preverjanje PCT pogojev, ki je trenutno zaradi tehničnih težav nedostopna, najkasneje zvečer oz. zjutraj spet dosegljiva.

Poklukar, ki se je v Radečah pogovarjal s predstavniki zdravstvenih domov Sevnica, Brežice in Radeče o cepljenju proti covidu-19 in obvladovanju epidemije na terenu, je dejal, da smo vsi na istem čolnu in si pri odločitvi za cepljenje zastavljamo enaka vprašanja. Sam se je tudi cepil, pa ne zato, ker je minister, ampak ker verjame stroki in njenim ugotovitvam glede cepljenja.

"Z namenom zagotovite čim večje precepljenosti smo se odločili za odprtje cepilnih centrov po državi od 8. do 22. ure," je dejal Poklukar.

PO 10. AVGUSTU PORAST ŠTEVILA OKUŽENIH V BOLNIŠNICAH?

Po njegovih besedah število okuženih v zadnjih dneh narašča, kar pomeni, da korakamo proti četrtemu valu epidemije. Zato pričakuje, da bo po 10. avgustu začelo naraščati število okuženih, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje. Pojasnil je tudi, da je prejšnji teden v Sloveniji delta različica novega koronavirusa postala prevladujoča.

Postregel je tudi s podatkom, da je v Sloveniji, kjer je trenutno precepljenih 37,4 odstotka ljudi, cepljenih 13.000 otrok med 13. in 18. letom starosti. Minister si želi, da bi bile te številke še večje.

Spomnil je, da je danes prvi dan od uvedbe protokola PCT. Minister si želi, da bi bilo cepljenja, ki je v tem protokolu označeno s črko C, čim več, čim manj pa tistega, kar označujeta črki P in T. 23. avgust je Poklukar označil kot dan, ko bo treba za določene aktivnosti plačati testiranje na novi koronavirus. Ob tem je postregel s podatkom, da je v zadnjih dveh mesecih strošek hitrih antigenskih testov dnevno znašal 308.000 evrov.

Tudi direktorji omenjenih zdravstvenih zavodov, v katerih je cepljenih od 73 odstotkov do 88 odstotkov vseh zaposlenih, so občane pozvali k cepljenju.

STA; M. K.