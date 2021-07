V Krki tudi letos kulturno obogatili poletje

26.7.2021 | 17:40

Foto: Krka d.d.

Kostanjevica na Krki - Minuli petek je v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki že petnajstič potekal Krkin kulturni večer, na katerem je tokrat nastopil moskovski komorni orkester Musica Viva pod pod taktirko priznanega dirigenta Aleksandra Rudina. S koncertom, dodanim nizu kulturnih prireditev, ki jih v Krki organizirajo od leta 2008, želijo, kot sporočajo iz podjetja, ''izraziti pomen umetnosti in njenih ustvarjalcev ter vrhunske kulturno-umetniške dogodke približati tako zaposlenim kot tudi širšemu družbenemu okolju.''

''V Krki se že od ustanovitve zavedamo, da so poleg dobrih poslovnih rezultatov pomembne tudi druge stvari, ki ljudem v okolju, v katerem delujemo, omogočajo bolj kakovostno in lepše življenje,'' še pišejo v sporočilu za javnost in dodajajo, da v kulturi vidijo veliko simbolike v povezavi s svojo osnovno dejavnostjo, saj poleg farmacevtskih izdelkov tudi kultura na določen način 'zdravi' oziroma bogati duha. Vsako leto se ji posebej posvetijo ob slovenskem kulturnem prazniku, podpirajo številne kulturno-umetniške projekte, med umetniškimi vsebinami pa imajo vidno mesto tudi Krkini kulturni večeri v Kostanjevici, ki so postali del Krkine tradicije.

''Kulturo razumemo kot edinstveno simbiozo dela in umetnosti. Zato ni naključje, da izdajamo tudi lastno knjižno zbirko, ki je bila lani bogatejša za novo, sedmo knjigo z naslovom Krkine nagrade – 50 let z odličnostjo. Pomemben del kulturnih dejavnosti krkašev predstavlja tudi Kulturno umetniško društvo Krka, ki že 40 let prispeva k razvoju Krkine kulturno-umetniške dejavnosti v slovenskem prostoru. Z zdaj že tradicionalno prireditvijo v Kostanjevici pa popestrimo že sicer bogat poletni kulturni utrip na Dolenjskem in v Posavju,'' pojasnjuje predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič.

Na letošnji prireditvi se je, kot omenjeno, predstavil moskovski komorni orkester Musica Viva, ki se je pod vodstvom Aleksandra Rudina, mednarodno uveljavljenega violončelista, razvil v enega najboljših ruskih komornih orkestrov. V desetletjih so svoj ugled povečali z umetniško dodelanimi interpretacijami skladb in premišljeno sestavljenimi koncertnimi cikli z raritetami iz številnih glasbenih obdobij.

Na Krkinih kulturnih večerih so doslej nastopili umetnice in umetniki z vrhunskimi nastopi. Gostili smo člane ruskega komornega zbora Smolniške katedrale iz St. Peterburga, Andrzej Jagodzinski Trio s Poljske, slovenski komorni zbor Perpetuum Jazzile, plesni ansambel Ruski kozaki, ruski akademski zbor Mihaila Ivanoviča Glinke iz St. Peterburga, domači Anton Podbevšek Teater z mednarodno zasedbo ustvarjalcev, koncertni zbor Carmina Slovenica, srbski a capella zbor Viva Vox, izraelsko vokalno skupino Voca People, Beograjski komorni zbor in lani beneški komorni ansambel I Solisti Veneti.

M. K.