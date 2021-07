Utopljenec v mirnskem bajerju

27.7.2021 | 07:00

Včeraj ob 12.04 so v ulici Cesta na Fužine na Mirni gasilci PGD Mirna pomagali reševalcem pri prenosu umrle osebe, poroča center za obveščanje.

Mirnski gasilci pa pojasnjujejo: ''Današnji dan (26.7.) je žal prinesel, s psihološkega vidika, eno bolj zahtevnih intervencij. Kriminalist je iz mirnskega bajerja na brežino izvlekel utopljeno osebo, naša operativna člana pa sta jo pomagala reševalcem prenesti na kopno.''

Iztekala nafta

Včeraj ob 10.58 je v Bušinji vasi, občina Metlika, iz posode za gorivo tovornega vozila iztekala nafta. Gasilci PGD Črnomelj so razlito nafto posipali z vpojnim sredstvom ter sprali in očistili cestišče. Na kraju je bil tudi delavec cestnega podjetja.

Gorelo strnišče; požar med odpadki



Ob 22.32 je pri naselju Dobliče, občina Črnomelj, gorelo strnišče na njivi. Gasilci PGD Dobliče so požar na površini okoli pol hektarja omejili in pogasili. Na kraju so bili prisotni tudi policisti.

Ob 11.14 so ob ulici Trata XIV v Kočevju goreli odpadni avtomobilski deli in pnevmatike. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Odpirali stanovanje

Ob 23.47 so na Dalmatinovi ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja v večstanovanjski zgradbi.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA 2 na izvodu BETONSKI DROG DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI VRČICAH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 7.30 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV;

-od 11.00 do 14.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČ VRH 2 na izvodu OD TP DESNO V DOLINO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Leskovca z okolico (nadzorništvo Krško mesto), na območju TP Ivandol, nizkonapetostno omrežje – Kobile med 8:00 in 11:00 uro; na področju Brestanice z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Brestanica kamnolom med 8:00 in 13:00 uro; na področju Boštanja z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Boštanj 2, nizkonapetostno omrežje – Povše, Rak, Medved med 8:00 in 12:00 uro; na področju Telč z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Slančji vrh, Bojnik, Otavnik, Jeperjek in Marendol med 8:00 in 14:00 uro in na področju Malkovca z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Medvedjek med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.