Pred Trebanjci izjemno naporna sezona

27.7.2021 | 08:15

Foto: RK Trimo Trebnje

Trebnje - Rokometaši trebanjskega Trima so se včeraj zbrali na uvodnem treningu za novo tekmovalno sezono 2021/2022, v kateri bodo, kot napovedujejo, napadali sam vrh slovenskega rokometa in lovili čim boljši rezultat na evropskem zemljevidu. Moštvo na čelu s strategom Urošem Zormanom se zaveda, da je pred njimi izjemno težka in naporna sezona, sporočajo iz Trebnjega.

Uvodni trening v novi sezoni se je začel z nagovorom glavnega trenerja Uroša Zormana, ki na trebanjski klopi sedi že drugo leto. Letos bo imel na voljo precej širok nabor kakovostnih rokometašev. Njegov štab bo še naprej enak, slednjega bodo tvorili pomočnik trenerja Marko Mežnaršič, trener vratarjev David Imperl, kondicijski trener Tim Butkovec, kineziolog Rudi Slobodnik, maser in ekonom Maj Grandovec ter PR Dominik Pekeč.

Trebanjsko moštvo je v novi sezoni do sedaj okrepilo šest novincev. Črno-bele barve bodo po novem branili izkušeni čuvaj mreže Aljoša Čudič, levokrilni mladi reprezentant Staš Jovičič-Slatinek, nekdanji mladi reprezentant Gašper Horvat, najboljši strelec makedonskega prvenstva Toše Ončev, perspektivni levičar Veljko Stanojević ter Vid Miklavec, ki bo letos posojen k enemu izmed bližnjih prvoligašev.

Pred Trebanjci je zares zahtevno delo. Do prve resne preizkušnje, ki bo na sporedu v soboto, 28. avgusta, proti danskemu Holstebru, je načrtovanih še kar nekaj pripravljalnih srečanj. Že prva jih čaka prihodnji torek proti Dobovi, dva dni kasneje pa odhod v Kranjsko Goro, kjer bodo pilili formo. Razpored vseh tekem zaradi trenutne situacije še ni dokončno znan, prvoligaška sezona pa se v septembru začne z domačo tekmo proti aktualnim državnim prvakom iz Velenja.

Uroš Zorman, trener RK Trimo Trebnje:

»Po mesecu in pol premora, smo se s fanti ponovno zbrali v dvorani in “prižgali motorje” za novo sezono. Čaka nas veliko dela, imamo visoke cilje, zato se želimo do konca avgusta, ko je na sporedu prva evropska preizkušnja proti Dancem, čim bolje pripraviti.«

Anton Janc, predsednik RK Trimo Trebnje:

»Letos vstopamo v našo 27. prvoligaško sezono, drugo leto s trenerjem Urošem Zormanom in prvič kot aktualni državni podprvaki. Vemo, da nas čaka težka naloga, a verjamem, da se bo ekipa dobro pripravila na začetek prvenstva.«

M. K.