Za duševno zdravje otrok in mladostnikov: Brez napotnice, pregled takoj

27.7.2021 | 11:50

Sevnica - Zdravstvenemu domu (ZD) Sevnica je bila s 1. julijem zaupana ustanovitev Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov za regijo Posavje. Pretehtala je odločitev, da že imajo Center za duševno zdravje odraslih, zagotovili so ustrezen kader, imajo mednarodno akreditacijo in standard ISO. Center je namenjen otrokom in mladostnikom iz občin Radeče, Sevnica, Krško, Kostanjevica na Krki in Brežice.

Center omogoča lokalno dostopnost, zgodnjo strokovno in multidisciplinarno obravnavo otrok. Vključenih je več strokovnjakov. Minimalna kadrovska zasedba je specialist klinične psihologije, trije magistri psihologije, specialni pedagog, logoped, delovni terapevt, socialni delavec in dve medicinski sestri. Imajo pa tudi zdravnico, ki opravlja specializacije za otroško in mladostniško psihiatrijo. Decembra lani so bili v državi predvideni samo trije centri. Zdaj, ko se je zaradi epidemije pokazala kriza in so bile duševne stiske mladostnikov in otrok res hude, je Ministrstvo za zdravje sprejelo ukrep, da morajo te službe ustanoviti s 1. julijem letos v vseh regijah, tudi tam, kjer prej niso bile predvidene.

KAKO PRITI DO CENTRA

V obravnavo v ta center lahko predlaga izbrani razvojni pediater, starši sami (to pomeni, da ni potrebna napotnica), svojci, šole, vrtci, center za socialno delo (CSD) in tudi službe nujne medicinske pomoči (NMP). To so tisti, ki bodo po klicni številki ali e-pošti lahko neposredno prikazali problem otroka ali mladostnika in bo ta sprejet v obravnavo v multidisciplinarni tim.

Pavel Perc