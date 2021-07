V ribniku na Mirni našli mrtvega 54-letnega moškega

27.7.2021 | 10:20

Sicer idilična okolica mirnskega ribnika (foto: arhiv)

Poročali smo že o utopljencu v mirnskem bajerju. S Policijske uprave Novo mesto danes pojasnjujejo, da so bili včeraj nekaj pred 12. uro obveščeni, da je občan v ribniku na območju Mirne opazil mrtvo osebo. Truplo so potegnili iz vode, zdravnica pa na kraju pri pregledu ni ugotovila znakov nasilja. Policisti so v nadaljevanju potrdili identiteto 54-letnega moškega iz okolice Mirne. Nadaljujejo preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine, vzrok smrti bo znan po opravljeni obdukciji. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Huje poškodovan voznik električnega skiroja

Danes zjutraj nekaj pred 6. uro so bili policisti obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval ob padcu z električnim skirojem. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 36-letni moški okoli 3.30 vozil električni skiro po pločniku iz centra Novega mesta proti Žabji vasi, kjer je izgubil oblast nad vozilom, padel in se huje poškodoval.

Premična semaforja ostala brez napajanja

V Zameškem na območju PP Šentjernej je v noči na ponedeljek nekdo iz dveh premičnih semaforjev ukradel akumulatorja.

Migranti

Policisti so na območju Ponikev (PP Brežice) izsledili in prijeli štiri državljane Egipta in na območju Kvasice (PP Črnomelj) štiri državljane Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.