Zahvala tudi mokronoškim borcem proti covidu

27.7.2021 | 13:15

Foto: Občina Mokronog-Trebelno

Župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver je v imenu predsednika Vlade RS podelil »Spominski znak za požrtvovalnost v boju proti COVID-19«. Prejeli so ga: podjetje Dorema d.o.o., zanj direktor Matevž Jurejevčič, podjetje M-TOM d.o.o, zanj direktor Damjan Burger in Mojca Pekolj, direktorica Občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno.

Župan je v imenu predsednika vlade in v svojemu imenu, kot sporočajo iz občine, dobitnikom spominskega znaka izrazil hvaležnost, da so v najtežjih trenutkih življenja s covidom-19 skupaj s svojimi sodelavci pomagali poskrbeli za varnost slehernega občana. Zahvalil se jim je za ves trud in za vse aktivnosti, ki so bile s skupnimi močmi izvedene za zajezitev epidemije, predvsem pa ''za potrpežljivost, strpnost in veliko mero odgovornosti, ki jo nosi vsak izmed nas, kar so izkazali kot odgovorne osebe na čelu svojih delovnih kolektivov.''

M. K.