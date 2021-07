FOTO: Z avtom na streho; na štedilniku se je žgala hrana; v gozdu granata

28.7.2021 | 07:00

Nesreča v naselju Rašica (obe fotografiji: Gasilska enota Ribnica)

Ob 7.12 je v naselju Rašica, občina Velike Lašče, voznik izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s cestišča, pri čemer se je vozilo prevrnilo na streho in obstalo na cesti. Gasilci PGD Ribnica in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč ponesrečenemu vozniku do prihoda reševalcev, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Nevarna najdba

Včeraj ob 18.34 je občan v gozdu pri naselju Grič pri Dobličah, občina Črnomelj, našel neznano eksplozivno telo. Dolenjska pirotehnika sta topovsko granato kalibra 149 mm, italijanske izdelave iz druge svetovne vojne, odstranila in do uničenja odpeljala v skladišče. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Zažgana hrana

Ob 9.48 se je na Podgorski ulici v Kočevju po skupnih prostorih večstanovanjske stavbe širil vonj po dimu. Gasilci PGD Kočevje so preko balkona vstopili v eno od stanovanj, v katerem se je na štedilniku žgala hrana. Posodo so odstavili iz štedilnika, stanovanje in skupne prostore stavbe pa prezračili. Gmotna škoda ni nastala.

Zagorel avto

Ob 16.38 je zagorelo osebno vozilo v naselju Vir pri Stični v občini Ivančna Gorica. Požar so še pred prihodom gasilcev pogasili domači ob pomoči sosedov. Gasilci PGD Stična so vozilo ohladili in očistili dvorišče.

Goreli odpadki in strnišče

Ob 21.59 je na Prapreški poti na Otočcu, občina Novo mesto, gorel v naravi odložen hladilnik in okoli njega smeti na površini okoli 20 kvadratnih metrov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec so požar pogasili.

Že ob 13.17 je zagorelo v naravi v Rigoncah, občina Brežice. Gasilci PGD Mihalovec so pogasili približno 2500 kvadratnih metrov ječmenovega strnišča in 1500 kvadratnih metrov stare podrasti.

Odprli vrata na poslovnem objektu

Ob 6.26 so gasilci PGE Krško na Cesti krških žrtev v Krškem s tehničnim posegom odprli vrata na poslovnem objektu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STARA VAS;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 zaradi del motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNACE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Armeško, nizkonapetostno omrežje – Proti cerkvi med 8. in 11. uro.

M. K.