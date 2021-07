V Posavju skrb za čebelarstvo

28.7.2021 | 09:40

Simbolni sliki (arhiv DL)

Krško - V Krškem so lani začeli projekt Čebelarski mozaik, s katerim želijo vzpostaviti skupno mrežo posavskih čebelarjev. Gre za nekaj več kot 350.000 evrov vreden partnerski projekt, ki ga bo Evropski sklad za regionalni razvoj podprl s skoraj 150.000 evri. Projekt predvideva tudi gradnjo regijskega čebelarskega centra v krškem mestnem jedru.

Projekt se nanaša na ureditev prvega regijskega čebelarskega centra z urbanimi čebelnjaki. Omogočil bo povezovanje čebelarskih društev, lokalnih pridelovalcev, potrošnikov in ponudnikov storitev s področja čebelarstva, izobraževalnih in kulturnih organizacij ter komplementarnih dejavnosti, je kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje sporočila krška Regionalna razvojna agencija Posavje.

Podmladek

Prek čebelarskih krožkov bo omogočil prenos znanja na podmladek. Pripravili bodo različna usposabljanja, biodinamično čebelarjenje, laboratorijske analize, različne delavnice in učne programe. Uredili bodo čebelnjake, zeliščne vrtove, pripravili informativne dneve in čebelarske prireditve.

Novi produkti

Razviti nameravajo "nov čebelarski in turistični produkt v povezavi z neolitskim medom in api terapijo". Projekt Čebelarski mozaik bodo končali do konca prihodnjega leta, so dodali.

Projekt je prijavila Občina Krško, projektni partnerji so Čebelarska zveza Krško, Društvo Pleteršnikova domačija Pišece, Osnovna šola Maksa Pleteršnika iz Pišec, Osnovna šola Jožeta Gorjupa iz Kostanjevice na Krki, Osnovna šola Jurija Dalmatina iz Krškega in Kulturni dom Krško oziroma njegova enota Mestni muzej Krško.

Nedavno ga je odobrilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad za regionalni razvoj, je sporočila posavska razvojna agencija.

Omenjeni regijski čebelarski center sicer že gradijo, Občina Krško pa bo zanj namenila približno 190.000 evrov.

Povezovanje čebelarjev

Po njenih podatkih bo prispeval k reševanju težav pri povezovanju posavskih čebelarskih društev, lokalnih pridelovalcev, ponudnikov storitev s področja čebelarstva in potrošnikov, saj v Posavju še nimajo stičišča, ki bi omogočilo mentorstvo, svetovanje, izobraževanje, skupno prodajo lokalno pridelanega medu in osveščanje o pomenu čebelarstva. Napovedali so skupen tržni nastop, navezavo na lokalno in širše čebelarsko izročilo ter ohranjanje tovrstne tradicije.

Ker so čebele pomembne za kmetijstvo in pridelavo hrane ter za ohranjanje ekološkega ravnovesja in naravne biotske raznovrstnosti, je Občina Krško s sodelovanjem domačih čebelarskih društev pred leti začela trajnostno zagotavljanje čebelje paše. Pridružili so se namreč projektu Čebelarske zveze Slovenije Človek posadi - čebela opraši in v mestnem jedru zasadili medovite rastline. Te sicer sadijo tudi ob novogradnjah, prenovah ali zunanjih ureditvah, so še sporočili s krške občine.

M. K.