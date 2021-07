Pričarani nasmehi otrok: ''Če bi vedeli, koliko otrok pozna morje le iz zgodb ...''

28.7.2021 | 14:10

Foto: Engrotuš

V teh dneh na Debelem rtiču svoje letovanje v okviru dobrodelnega projekta Pričarajmo nasmeh preživljajo otroci iz osrednje, jugozahodne in južne Slovenije. V tednu dni so animatorji zanje pripravili pester program, kjer se vrstijo ustvarjalne delavnice, športne in zabavne aktivnosti, poučne urice in predvsem sproščeno druženje s prijatelji. V Tušu bodo v letu, ko praznujejo 19. let projekta, poletne počitnice polepšali že več kot 9000 otrokom iz depriviligiranih okolij iz vse Slovenije.

Tuš bo s pomočjo poslovnih partnerjev in kupcev v 19. letu dobrodelnega projekta Pričarajmo nasmeh, sicer enega prvih tovrstnih v Sloveniji, poletne dni polepšal 500 otrokom iz depriviligiranih okolij iz vse Slovenije. »Pandemija je pokazala, kako ranljivi smo. Še posebej je razgalila, kako so na spremembe občutljivi otroci in prav zato smo storili zares vse, da otrokom omogočimo brezskrbne sončne, poletni dni v družbi sovrstnikov in v objemu prečudovite narave na Debelem rtiču,« razlaga vodja projekta Anja Marjetič iz Tuša, kjer večino svojih družbeno odgovornih projektov že vrsto let namenjajo predvsem otrokom in mladostnikom.

Otroke, ki se v okviru dobrodelnega projekta Pričarajmo nasmeh odpravijo na letovanje, vsako leto na podlagi objektivnih meril izbere partner projekta Rdeči križ Slovenije, skupaj z regionalni Centri za socialno delo, socialnimi službami na Osnovnih šolah in Območnimi združenji Rdečega križa. V tokratnem terminu dobrodelnega projekta je na Debelem rtiču letovalo 126 otrok iz osrednje (Grosuplje), jugozahodne (Ilirska Bistrica) in južne Slovenije (Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje).

Letošnje skupine otrok na Debelem rtiču čakajo pestre aktivnosti, kot so vodna aerobika in vodne igre v bazenu, poučne in ustvarjalne delavnice, sprostitvena delavnica, športne igre in zabavni večeri s slovensko glasbo, disco zabavo, petjem, plesom in tematskimi vsebinami. Kot poudarja vodja projekta Pričarajmo nasmeh Anja Marjetič, jih vsako leto vedno znova razveselijo, pa tudi pretresejo izpovedi in zahvale otrok: »Če bi vedeli, koliko otrok pozna morje in ladje le iz zgodb, koliko otrok je tukaj naredilo prve plavalne zamahe … Nekatere izpovedi so zares zaskrbljujoče, a veseli in ponosni smo, da lahko skupaj z vsemi partnerji prispevamo drobec k lažjemu soočanju z vsakdanom otrok, ki letujejo z nami.«

Strokovnjaki NIJZ so v začetku junija razkrili, da je duševno zdravje otrok v Sloveniji alarmantno in da se še poslabšuje, specialni pedagog Marko Juhant pa poudarja, da so najbolj prizadeti otroci iz depriviligiranih okolij: »Razlog za to je preprost. Vsakodnevne aktivnosti v šoli in prostem času so jim predstavljale pobeg iz nekega abnormalnega stanja, kar pa med epidemijo ni bilo mogoče,« izpostavlja Juhant in ob tem opozarja na izjemen pomen letovanj s sovrstniki, v okolju, ki je drugačno od domačega. Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič pa vsako leto poskrbi, da poletne počitnice zares minejo drugače, kot je siceršnji vsakdan otrok: »Brez podpore donatorjev, kot je Tuš, bi tudi letos 500 otrok ostalo doma in preživljalo počitnice, kot bi jim pač omogočale okoliščine doma, morda zaprti med stene majhnega stanovanja, morda prepuščeni ulici in teh 500 otrok bi se prve dni naslednjega šolskega leta postavljalo nekje na stran, da jih ne bi tisti, ki so se med počitnicami potepali okrog in spoznavali nove kraje in dogodivščine, vprašali, kje pa so oni preživeli počitnice,« o stiskah otrok odkrito spregovori podpredsednica Rdečega križa Slovenije Silva Duh.

M. K.