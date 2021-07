Povzročitelju nesreče zasegli avto. Vozniške pa ne, ker je nima

28.7.2021 | 12:15

Simbolna slika (foto: PUNM)

Policisti PP Metlika so bili včeraj nekaj po 15. uri obveščeni o prometni nesreči v Metliki. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 58-letni voznik kombija s prikolico, ki je ob vožnji vzvratno trčil v parkiran avtomobil znamke Toyota. Povzročitelju nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so kombi zasegli, mu izdali plačilni nalog in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

14 Afganistancev na območju Črnomlja

Policisti so na območju Črnomlja izsledili in prijeli 14 državljanov Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

V 24. urah 213 klicev

Policisti Policijske uprave Novo mesto so sicer od zadnjega poročanja intervenirali v 67. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 213 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Metliki so, kot omenjeno, zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi 22. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi požara, iskanja pogrešane osebe, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nezakonitih prehodov državne meje.

